Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Kutná Hora a sousední Kolín. To jsou města, která lze označit málem jako podnikání zaslíbená. A bez velkého přehánění. Jde o letošní středočeské vítěze srovnávacího výzkumu Město pro byznys.

Starosta Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Vlastimil Picek s oceněním srovnávacího výzkumu Město pro byznys. | Foto: Communa

Chvály se jim při středečním vyhlášení výsledků dostalo bez toho, že by o to radnice usilovaly. Žebříček měst, kde se daří podnikání, nevzniká v rámci soutěže, do níž by se dalo přihlásit (nebo naopak raději nepřihlásit). Do hodnocení, jež je z podstatné míry založeno na posuzování číselných dat, ale i dotazníkových šetření, analytici agentury Datank automaticky zařazují všechna města, která fungují jako takzvané ORP – obce s rozšířenou působnosti. Těch je v kraji 26 – a o to jsou středočeské úspěchy cennější, připomněl v rámci středečního vyhlášení výsledků za organizátory David Pavlát. „Konkurence měst ve Středočeském kraji je skutečně silná,“ konstatoval.