Od pondělka bude jasné, za jakých podmínek mohou obce získat podporu. Právě 10. února krajský úřad zveřejní pravidla pro poskytování darů obcím z tohoto fondu, informoval náměstek hejtmanky s kompetencí pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO). S tím, že forma daru byla zvolena proto, aby se maximálně zjednodušila administrativa jak pro příjemce peněz, tak na straně kraje; kontrola už je prý dostatečná v rámci dotačního řízení státu. „První žádosti mohou obce podávat od 2. března – a až do 30. června roku 2021,“ konstatoval dále Kovács.

Z jeho dalších slov plyne, že se nepočítá s tím, že by veškeré náklady spojené s výsadbou obce hradily právě z krajského daru. Částka 1500 Kč na jeden strom se má stát doplňkem ke státní dotaci na výsadbu ze Státního fondu životního prostředí. Pomůže zaplatit třeba další vydání spojená s výsadbou i následnou péčí o stromy, na něž se státní dotace nevztahuje: takzvané nezpůsobilé výdaje podpořeného projektu.

Peněz může přibývat

Číslům se však podivuje krajský zastupitel a starosta Dolních Břežan Věslav Michalik (STAN). Jestliže je k rozdělení připravena částka 750 tisíc korun, jednoduchým dělením dospěl k tomu, že vystačí pro příspěvky na 500 stromů. „To vychází na půl stromu na jednu středočeskou obec,“ krčí rameny. Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) však uvedla: „V případě zájmu obcí bude částka navýšena.“ Kovács dále upozornil, že další postup bude vycházet z vyhodnocení prvních zkušeností. Současná pravidla však bylo třeba schválit nyní. „Aby se stihlo jarní sázení,“ konstatoval.

K mání jsou i statisíce

Příspěvky na sázení stromů mohou obce získat i z dalších zdrojů. Od státu to v případě větších stromků mohou být i čtyři tisíce – plus tisícovka na závlahu; dohromady až čtvrt milionu korun. Termín podávání žádostí končí 31. srpna – nebo vyčerpáním připravené částky. Aktivní v propagaci je třeba iniciativa Sázíme budoucnost.

Například ti Středočeši, kteří už v uplynulých letech udělali dobrou zkušenost s příspěvky od Nadace ČEZ, mohou být příjemně překvapeni letošním rozšířením její podpory. Grantový program Stromy už není určen jen pro obce, ale jakýkoli právnický subjekt. „Dobrovolné hasiče, tělovýchovné jednoty, školy, obecní sdružení spolky a další,“ uvedla ředitelka nadace Michaela Ziková. „Další zajímavou novinkou je, že se již nemusí jednat o liniovou výsadbu, tedy aleje či jednolitá stromořadí.

Lze tak sázet nebo dosazovat zeleň například v parcích, veřejně přístupných zahradách či prostranstvích a podobně,“ upozornil mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy Ota Schnepp. Maximální výše podpory z tohoto zdroje pro jednoho uchazeče je 150 tisíc korun – a žádosti pro jarní výsadbu nadace přijímá do 28. února.

Proč je dobré sázet stromy?

- Jsou krásné! Ale nejen to, mají také nedocenitelný vliv na dobré klima.

- Polykají prach a jiné škodlivé látky.

- Po celý rok poskytují jedinečný domov celé řadě drobných živočichů. Bez stromů si neškrtnou včely ani ptáci.

- Jsou největší továrnou kyslíku na Zemi.

- Zabraňují dešťové vodě, aby odtekla do kanálů nebo sjela dolů po polích. Udržují půdu úrodnou.

- Umí se pořádně poprat s oxidem uhličitým, který pumpujeme do ovzduší, a tím významně oteplujeme celou Zemi.



Zdroj: www.sazimebudoucnost.cz