Pohled do kandidátek: převaha mužů 2:1, strany sázejí na zkušenost

Devětašedesát let. To je věkový rozdíl, který by teoreticky mohl dělit nové poslance zvolené ve středních Čechách. Pravdou je, že nejmladším kandidátům je šanci na volební úspěch třeba přiznat větší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jiří Kopáč

Důvodem nejsou rozmanité poťouchlosti, které by snad někomu mohly vytanout na mysli; těch nejmladších je prostě víc. Zatímco devadesátiletý pedagog Emil Vašíček (ČSSD) z Prahy ve startovním poli kandidátních listin nemá stejně starého vrstevníka, jednadvacetiletí kandidáti se o přízeň středočeských voličů ucházejí hned čtyři: student ze Slaného Jiří Baňka (Spolu – ODS, KDU-ČSL, TOP 09), servírka z Prahy Tereza Haklová (Otevřeme Česko normálnímu životu), student právnické fakulty a učitel z Veltrus Josef Novák (Trikolora, Svobodní, Soukromníci) a studentka ze Studeněvsi Štěpánka Vykouková (Koruna česká). Typický kandidát: padesátiletý muž Typický kandidát je věkově někde uprostřed: průměr vypočtený ze všech 507 osobnosti, které ve středních Čechách kandidují, dosahuje 49,29 roku. U mužů představuje rovných 50 let, u žen 47,87. Už z toho je zřejmé, že muži početně převažují: na kandidátkách jich je napříč všemi stranami a hnutími 338, dvě třetiny, zatímco žen zbývající třetina: 169. Je také zřejmé, že při sestavování kandidátních listin kladly strany a hnutí důraz na zkušenost: nejpočetněji je zastoupena věková skupina 50+: 252 kandidáti, 178 mužů a 74 žen. ČSSD a SPD jsou na tom stejně Nejpočetnější skupinu, celkově se blížící třetině, představují na středočeských kandidátních listinách nestraníci: dohromady jich je 162. Těch, co mají v kapse partajní legitimaci, postavily nejvíc ČSSD a SPD: shodně po 34; kompletně celé samostatné kandidátky. Také další pomyslná příčka představuje dělené umístění: po 33 stranících vysílají do volebního boje ANO a Strana zelených. S odstupem pak následují KSČM (29) a ODS (21). Armáda nabízí nemovitosti. I zarostlé pozemky na Příbramsku a Benešovsku Přečíst článek › Pak opět následují v přehledech plichty: Trikolora, Svobodní, Soukromníci i VOLNÝ blok mají jako svá želízka v ohni po 17 členech; po 16 pak Česká pirátská strana a Koruna česká. PŘÍSAHA – občanské hnutí Roberta Šlachty spoléhá na 14 svých členů a po 10 jich mají Aliance národních sil a STAN. Napovídá to alespoň vyhodnocení kandidátních listin Českým statistickým úřadem, který také bude v říjnu zpracovávat volební výsledky. Většina volebních subjektů oslovujících voliče ve středních Čechách má na svých kandidátkách 34 jmen. Případně něco málo méně. Výrazné výjimky představují především Nevolte Urza.cz (1), Švýcarská demokracie (6) a Senioři (8).