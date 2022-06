Suchánková upřesnila, že případ byl kvalifikován jako obecné ohrožení z nedbalosti podle § 273 odst. 1, 3 a) a b) trestního zákoníku. Zmiňované odstavce stanoví, že případný viník bude za skutek se smrtelným následkem, újmou na zdraví a vysokou škodou v případě uznání viny u soudu potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo peněžitým trestem. Konkrétní osobu, kterou by podezřívali jako pachatele, však policisté nyní nestíhají.

Suchánková blíže nekomentovala dotaz Deníku ke spekulacím, které je v souvislosti s tragédií v Roztokách možné zaznamenat: úkolem policie není vyjadřovat se k dohadům, ale zjistit fakta. Na upřesnění informací o tom, jak se vyvíjela situace na místě poté, co vyšlehly plameny a bylo třeba klienty evakuovat, i jak měl provozovatel vyřešenou požární bezpečnost objektu, si tak bude třeba počkat. „Budeme vyslýchat spoustu lidí,“ zdůraznila Suchánková, že policisté teprve musí zjistit, co přesně se stalo – a kdo to má případně na svědomí. Nápomocna budou také vyjádření expertů (a zřejmě i posudky znalců).

Tragický požár v Roztokách: Plameny jsme pozorovali z okna, líčí očití svědci

K možným příčinám tragického požáru se Suchánková blíže nevyjádřila. Uvedla pouze, že od čtvrtečního rána se rozběhlo rozsáhlé ohledávání objektu, přičemž namístě jsou kriminalisté, hasiči, specialisté z Kriminalistického ústavu Praha s dokumentační skupinou i z Technického ústavu požární ochrany Praha – a nechybějí ani psi se speciálním výcvikem pro hledání stop po hořlavinách. „Místo dokumentují pro účely trestního řízení drony,“ konstatovala Suchánková.

Mohlo mít tragický požár na svědomí stěhování kotelny?

Ze slov vyšetřovatele hasičů Libora Pospíšila vyplynulo, že zatím nebyla vyloučena žádná z možných příčin: technická závada, nedbalost nebo úmysl. Vyšetřovatelé se nicméně s velkou pečlivostí zajímají o plynovou kotelnu, která měla být v rámci rekonstrukce přestěhována z umístění pod střechou do přízemí. V rámci demontáže došlo i na práce svářečské či s rozbruskou.

Ohnivé peklo v alzheimer centru Roztoky: dva mrtví, přes padesát zraněných

Obrovský požár, který vypukl ve středu večer právě v podkrovní oblasti, si vyžádal dva životy z řad klientů; desítky lidí skončily v nemocnici. Vznikla také vysoká hmotná škoda (u níž se teprve bude upřesňovat, zda dosáhla 70 milionů, jak ji v noci na čtvrtek vyčíslili hasiči, nebo třeba „jen“ 50 milionů).