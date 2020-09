Vybrali si k tomu Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov. Také jejích sto zaměstnanců prošlo školením policistů část z nich se zapojila do cvičení.

„Oni samozřejmě ví, co je čeká, ale jak to bude probíhat ne. Je na nich samotných, jak se zachovají,“ uvedla Petra Hofmanová, vedoucí školního policejního střediska.

Simulace nácviku napadení ve skutečném prostředí nemocnice přitom vychází ze známé tragické události, k níž došlo v ostravské nemocnici loni v prosinci. Tehdy tam muž zastřelil sedm lidí a další zranil.

Na tréninku se vedle policistů podíleli také pracovníci Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje a právě i samotní zaměstnanci benešovské nemocnice i benešovští strážníci.

„Praktická ukázka v reálném prostředí nemocnice je završením seminářů a školení zdravotnického personálu instruktory Školního policejního střediska Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje,“ doplnila Vlasta Suchánková, vedoucí oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství Policie ČR Středočeského kraje s tím, že školením v celém kraji prošlo také na dva tisíce školáků.

Zaměstnanci zapojení do cvičení se podle policistů chovali tak, jak se to učili a organizátoři s průběhem byli spokojeni. „Školení budou pokračovat i v dalších středočeských nemocnicích,“ dodala Petra Hofmanová, vedoucí školního policejního střediska.

„Bylo to sice jen cvičení, ale i tak to nebyla jednoduchá situace a přineslo to i adrenalin. Už jen slyšet na chodbě oddělení střelbu bylo stresující,“ zhodnotila zdravotní sestra Ivana Čermáková.