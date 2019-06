Ty mají dorazit během pondělka, přičemž takzvané oranžové varování, jež představuje vysoký stupeň nebezpečí, platí od poledne do půlnoci pro východní část kraje. Konkrétně pro Benešovsko, Čáslavsko, Českobrodsko, Kolínsko, Kutnohorsko, Nymbursko, Poděbradsko, Říčansko, Sedlčansko, Vlašimsko a Voticko. Méně závažná žlutá výstraha, označující nízký stupeň nebezpečí, se pak rovněž od poledne do 21. hodiny vztahuje na zbytek kraje: Berounsko, Brandýsko, Černošicko, Dobříšsko, Hořovicko, Kladensko, Kralupsko, okolí Lysé nad Labem, Mělnicko, Mladoboleslavsko, Mnichovohradišťsko, Neratovicko, Příbramsko, Rakovnicko, Slánsko – a rovněž na Prahu.



V souvislosti s bouřkami lze ojediněle očekávat velmi vydatné přívalové srážky s úhrnem až 40 mm, nárazy větru o rychlosti kolem 25 m/s (tedy 90 km/h) – a mohly by se objevit i kroupy až o velikosti přesahující dva centimetry. Je tudíž nutno počítat s možností rychlého rozvodnění malých toků i suchých koryt, stejně jako se zatopením podchodů, podjezdů či sklepů. A také s podemletím komunikací nebo jejich zanesením unášeným materiálem. Nárazy větru mohou lámat větve i vyvracet stromy, s čímž souvisí nebezpečí úrazu, možné problémy v dopravě i výpadky v dodávkách elektřiny. Škody a ohrožení mohou přinést také kroupy a blesky – a ve vichru mohou přivodit úraz rovněž padající či poletující předměty. Za jízdy v bouřce by na opatrnost měli pamatovat také řidiči: určitě se vyplatí snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně (plus nezapomenout na správné svícení).

Středočeský kraj se také ředí mezi regiony, kde od nedělního odpoledne až do odvolání platí výstraha meteorologů varující před nebezpečím požáru. S tou se pojí nejen zákaz rozdělování ohňů, používání pyrotechniky čí jízd parních lokomotiv, ale v platnosti jsou i další omezení. Mimo jiné se týkají řidičů, kteří nyní nesmějí vjíždět na polní cesty (z čehož platí výjimka pouze pro techniku zemědělců) nebo zaparkovat tak, že by spodní část vozidla zůstala v kontaktu se suchou trávou.

Na žluté úrovni s nízkým stupněm nebezpečí se na celé území Středočeského kraje i na Prahu vztahuje také varování před pondělními vysokými teplotami spojenými s vysokou zátěží pro lidský organismus, nebezpečím přehřátí a dehydratace. Aktuální bude mezi 11. a 21. hodinou. Nedělních hodnot by už vedro nicméně dosahovat nemělo.