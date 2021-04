Ve vztahu ke zdravotnické skupině Agel dosud působil jako externí poradce. Nyní přichází nejen coby nová tvář ve vedení nemocnice, ale především jako manažer, jehož úkolem je pracovat na rozvoji nemocnice s cílem vybudovat v Říčanech zcela nový nemocniční pavilon. Moderní. Ve středu o tom informovala mluvčí skupiny Agel Radka Miloševská.

Upřesnila, že chystaný pavilon má nabídnout nové technologie vycházející z moderních medicínských postupů, ale bude také klást důraz na komfort. Jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Nemocnice se podle slov mluvčí také bude orientovat na další získávání odborníků. „To vše ve spolupráci s městem Říčany,“ konstatovala Miloševská.

Právě na dosavadní dobrou a dlouhodobou spolupráci s městem, v jehož majetku jsou nynější objekty nemocnice, chce Prymula podle vlastních slov navazovat.

V Říčanech Agel provozuje jednu ze součástí své sítě 14 nemocnic a poliklinik (v blízkosti ještě má polikliniku v Nymburce a dvě polikliniky v Praze; za obzvlášť významná pracoviště sama označuje nemocnice v Novém Jičíně, Prostějově, Ostravě-Vítkovicích a Třinci-Podlesí) – a chystá tam bezmála čtvrtmiliardovou investici.

„Je to pro mne nová profesní etapa a zároveň velmi příjemné poslání, kdy se budu opět moci vrátit přímo do zdravotnického provozu,“ těší se Prymula. Změna je v Říčanech podle něj potřebná; současné prostory nemocnice prý „již dávno“ neodpovídají požadavkům moderního zdravotnictví. I on zopakoval, že se zlepší podmínky jak pro pacienty, tak především pro práci zdravotníků.

Prymula, který je profesorem a má hodnost plukovníka ve výslužbě, je vojenský lékař a vědecký pracovník. V celostátním měřítku se proslavil před rokem jako hlavní tvář národního boje s pandemií koronaviru; tehdy působil na postu náměstka ministra zdravotnictví. Předtím byl sedm let ředitelem Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Loni vystřídal několik sledovaných postů, přičemž změny zpravidla vyvolaly mediální rozruch. Z náměstka ministra, jenž nakrátko stanul i v čele ústředního krizového štábu, se stal zmocněncem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Úřadu vlády ČR, načež v září nastoupil na post ministra zdravotnictví.

V pozici šéfa resortu však vydržel pouze do října; vládní angažmá musel opustit poté, co byl vyfocen při porušování vlastních opatření proti šíření koronaviru během schůzky v restauraci na Vyšehradě. Od listopadu do letošního února působil jako poradce předsedy vlády, načež jeho odchod souvisel s dalším focením; v tomto případě byl zachycen mezi prominentními návštěvníky fotbalového zápasu v době, kdy obyčejným fanouškům byl vstup zakázán kvůli koronavirovým opatřením.

Následně se stal poradcem prezidenta republiky Miloše Zemana i konzultantem soukromých hráčů na zdravotnickém trhu – vedle Agelu je známá jeho spolupráce také se skupinou Akeso.