Zahájení léčby se daří urychlit. V těchto případech přitom platí: každá minuta, o kterou bude zákrok s implantováním intrakoronárního stentu proveden později, může rozhodovat, zda a jaké budou trvalé následky. Nebo rozhodovat i o životě a smrti.

Vše uspíšit pomáhá technologie označovaná jako zCase, vyvinutá týmem IKEM ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje. Není to nějaký zázračný přístroj, ale komunikační platforma: vlastně jde o data, která létají vzduchem, a to prakticky bez zásahu lidské ruky. V sanitce jde o aplikaci instalovanou v běžném mobilním telefonu, v kardiocentru pak slouží informační panel – nebo klidně i monitor počítače. Stačí to k tomu, aby se pacient dočkal efektivní léčby v průměru téměř o čtvrt hodiny dříve. Tento komunikační systém se tudíž začíná zavádět i v dalších nemocnicích.

Diagnóza před příjezdem pacienta

Posílání EKG křivky ze sanitky do nemocnice sice už není novinkou – dříve se však většinou fotila mobilem a odesílala e-mailem nebo byly potřeba speciální modemy; zCase to zvládne snáz. A dokáže mnohem víc: nemocnici nabídne dokonalý přehled o pacientovi, kterého záchranáři teprve vezou, takže jí umožní, aby se na jeho příjezd připravila a už předem měla k dispozici potřebná vyšetření. Data ze sanitky také lékařům v nemocnici umožňují spojit se s posádkou záchranářů a ještě během transportu s ní konzultoval další postup, připomněl Marek Šramko, který v IKEM vede oddělení akutní kardiologie.

Díky sdílení polohy nechybí ani na minutu přesný odhad, kdy přesně pacient dorazí. „Díky tomu můžeme například včas aktivovat katetrizační tým a uvolnit katetrizační sál, protože již předem víme, že pacient v sanitce trpí infarktem, který vyžaduje okamžité řešení,“ vysvětlil Šramko. Nefunguje to totiž tak, že by nemocnice měla vyčleněný prázdný sál a připravený tým čekající, až záchranka přiveze pacienta. Přes den se běžně provádějí elektivní (tedy neakutní a předem plánované) výkony; v noci zase členové týmu většinou drží pohotovost doma a do nemocnice přijíždějí, až když jsou tam potřeba. V neposlední řadě systém pomáhá předejít zdržení, které by nastalo, pokud by záchranáři pacienta nejprve vezli do nejbližší nemocnice, kde by lékaři po několika vyšetřeních stejně museli rozhodnout o převozu do specializovaného kardiocentra.

Díky zCase navíc pacient může ze sanitky zamířit prakticky rovnou na katetrizační sál. To zvyšuje jeho šance na úspěšnou léčbu a uzdravení, potvrdil přednosta Kardiocentra IKEM Josef Kautzner. „Tím, že se dostává k zákroku bez prodlevy, šetří se tolik důležité minuty. U akutního infarktu totiž hraje roli hlavně čas. Z velkých studií víme, že pacienti s akutním infarktem mají významně lepší přežívání, pokud je u nich provedena srdeční katetrizace do 120 minut od prvního vyšetření. Naopak každých deset minut zdržení znamená jedno úmrtí navíc na každých 300 stabilních pacientů (nebo 30 nestabilních),“ vysvětlil Kautzner.

Úloha středočeských záchranářů

Spoluprací se středočeskými záchranáři tým IKEM navázal na dřívější kontakty, když se záchrankou z Příbramska a Kolínska testoval různé metody léčby infarktu. Vedoucí operačního střediska středočeských záchranářů Patrik Merhaut Deníku řekl, že pro krajskou záchranku je navíc tahle komunikace naléhavější než pro pražské kolegy: ona veze pacienta do Prahy třeba i 40 minut, zatímco Pražáci dorazí do kardiocentra do čtvrthodiny.

Ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý si pochvaluje, že se systém podařilo vymyslet a nastavit tak, aby vše běželo automaticky a využívání zCase nebylo pro posádku sanitky zátěží. „Pro posádku to neznamená žádnou práci navíc. Veškerou pozornost tak může věnovat jen pacientovi. Aplikace je zcela intuitivní. Navíc je i přímo propojená s dispečinkem, takže je zde zajištěna bezpečnost dat a vše je pečlivě dokumentováno, nahráváno a ukládáno pro případ, že bychom se k případu potřebovali vrátit,“ pochvaluje si. Oceňuje i možnost porovnání aktuální EKG křivky s křivkou uloženou z minulosti při opakovaném výjezdu ke stejnému pacientovi.

Nová spolupráce záchranky se špičkovými centry

- zCase je komunikační platforma, která pomáhá posunout spolupráci záchranných služeb a nemocnic na vyšší úroveň a šetřit čas, který uplyne do chvíle, než pacient dostane účinnou léčbu

- Systém původně IKEM vyvíjel pro vlastní potřeby – pro velký zájem už ale byl zaveden nebo se zavádí v dalších čtyřech pražských fakultních nemocnicích i pěti fakultních a krajských nemocnicích dalších regionů – přičemž se hlásí i jiné záchranné služby a nemocnice

- Nově vyvinutý komunikační kanál může pomáhat nejen kardiocentrům, ale i neurochirurgům, traumacentrům a dalším specializovaným pracovištím



Zdroj: Michal Stiborek, ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny