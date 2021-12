Získat 53 milionů korun je v této době pro zvířecí záchranáře velmi složitý úkol. Většina této částky přitom míří na nezbytné krmivo pro zvířata, veterinární péči i pohonné hmoty do aut záchranářů, kteří vyjíždějí za poraněnými či jinak ohroženými zvířaty.

„V roce 2021 jsme poskytli pomoc více jak 31 tisícům bezprostředně ohrožených živočichů. Většinu bylo možné zachránit a po uzdravení vypustit zpět do volné přírody,“ uvedl ředitel ústřední kanceláře Českého svazu ochránců přírody Petr Stýblo.

Některá zvířata se kvůli trvalým následkům nemohou do přírody vrátit a zůstávají v dlouhodobé a finančně nákladné péči záchranných stanic. Své o tom ví vedoucí Záchranné stanice na Huslíku u Poděbrad Luboš Vaněk.

„Počet přijatých zraněných zvířat nám ve stanici každoročně roste. Letos jsme již přesáhli číslo 2 200 zvířat. Nejčastěji se jedná o ptáky, ale také o ježky, veverky, srny, zajíce a netopýry. Mezi nejvzácnější pacienty patří orel mořský, sokol stěhovavý nebo dudek chocholatý,“ jmenoval záchranář Luboš Vaněk ze stanice na Huslíku.

Příběh zachráněného koloucha

Příběhy zvířat, která se do stanic dostanou, nebývají většinou příliš veselé. O to větší radost pak mají záchranáři, když se poraněné zvíře podaří vyléčit a v ideálním případě vypustit zpět do volné přírody.

Ptáci, srnky, ježci. Záchranné stanice shánějí 53 milionů, pořádají vánoční akce

Na Huslíku skončil koncem září malý sirotek. Konkrétně kolouch jelena evropského, který přišel o svoji matku při střetu s automobilem. Kolouška nalezli lidé zamotaného v plotě, velmi vysíleného kousek od jeho mrtvé matky. Bez lidské pomoci by zahynul. Sirotek se tak naštěstí včas dostal do rukou ošetřovatelů v záchranné stanici Huslík.

Aby mládě zvládlo kritické období, museli se ošetřovatelé stát jeho náhradními rodiči. Vše se podařilo. „Školní výpravy i návštěvníci se díky jelenovi seznamují se smutným osudem mláďat, jejichž rodiče zahynuli pod koly aut,“ doplnil Luboš Vaněk.

Vydry napadl pes při venčení

Také další příběh je směsicí tragédie a radosti z pomoci poraněnému živočichovi. Dvě malé vydry říční byly napadeny při venčení psa. Bohužel u jedné z nich došlo k vážnému zranění vlivem ostrých psích zubů. I přes veškerou snahu a péči se ji nepodařilo zachránit, jelikož utrpěla porušení míchy.

Druhý sourozenec měl o něco více štěstí. Podařilo se ho vytáhnout z nejhoršího, ale i tak neměl vyhráno. Poté, co ztratil svého sourozence, začal po něm velice tesknit a přestal úplně žrát. V tuto chvíli musela nastoupit intenzivní péče v podobě ošetřovatelů, kteří se mu začali věnovat na plný úvazek. Postupně začali vyrážet na obhlídky okolí, učili ho plavat a později také lovit ryby.

Ptačí hity válcují hvězdy v hudební hitparádě. Opeřenci porazili i Abbu

„Problém nastal v době, kdy nám 'vydřák' (je to totiž samec) začal dospívat. Vzhledem k tomu, že v lidské péči ztratil přirozenou plachost a mohl by začít být agresivní, rozhodli jsme se mu pořídit vydří samičku, která se narodila v zajetí v Záchranné stanici v Makově,“ popsal poděbradský ekolog.

V prvních dnech seznamování se vydřík nenechal vůbec zahanbit a začal si vychovávat svou o tři měsíce mladší samičku po svém, samozřejmě značně ovlivněn vším, co se předtím naučil z lidské péče. V současné době patří dvě vydry v záchranné stanici Huslík k nejhravějším zvířatům, jejichž pozorováním lze mnohdy strávit i celé hodiny.

Pozor na pyrotechniku

Zásahy zvířecích záchranářů zajišťuje Národní síť záchranných stanic, která prostřednictvím svých 35 členských stanic pokrývá celé území České republiky. Mezi nejčastější příčiny poranění zvířat patří jejich srážky s automobily, u ptáků střety s prosklenými plochami i elektrickým vedením. Koncem prosince pak přibývají úrazy zvířat vyplašených v důsledku používání zábavní pyrotechniky.

Zvíře v nouzi

Podpořit činnost záchranných stanic lze prostřednictvím veřejné sbírky Zvíře v nouzi. Finanční prostředky mohou zájemci zasílat na číslo sbírkového účtu: 33553322/0800. Jednorázově se dají záchranné stanice podpořit posláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS ZVIREVNOUZI 30 (60, 90). Jednou textovou zprávou lze poslat 30, 60 nebo 90 korun českých. Více informací na webu www.zvirevnouzi.cz a facebookových stránkách Zvíře v nouzi.