Krajští radní i zastupitelé schválili, že podpory v řádu statisíců korun se dočkají akce rozmanitého charakteru: historické průvody, hudební festivaly, automobilové soutěže, závody horských kol – a také právě nyní aktuální ukázky lodí na Labi v Nymburce.

Poskytování individuálních účelových neinvestičních dotací je v krajském zastupitelstvu předmětem debat; nejsou ojedinělé názory, že většina podpor by se měla rozdělovat v rámci dotačních systémů s jasně stanovenými pravidly včetně měřitelných kritérií umožňujících srovnání (a individuální podpora by měla být pouze výjimečná).

Hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) nicméně zdůrazňuje, že v tomto případě se forma individuálních dotací v minulosti osvědčila – přičemž příjemci už nesmějí žádat o peníze z jiných dotačních titulů kraje. „Významné kulturní, společenské a sportovní akce jsou atraktivním lákadlem pro návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí. Mají značný dopad na rozvoj cestovního ruchu,“ ocenila hejtmanka.

K výběru akcí pro poskytnutí individuálních podpor radní pro oblast regionálního rozvoje, cestovního ruchu a sportu Martin Draxler (ANO) uvedl, že kritériem jsou údaje o návštěvnosti – ale také jejich časové a místní rozložení v rámci Středočeského kraje.

„Podporu získají tradiční a oblíbené akce jako je Královské stříbření v Kutné Hoře, Kmochův Kolín, Mělnické vinobraní, Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi, Královský průvod na Karlštejn, automobilové závody Bohemia Rally nebo Rally Příbram, festival Let it Roll na letišti u Milovic na Nymbursku nebo seriál akcí organizovaných spolkem Kolo pro život,“ informoval krajský úřad.

Leckomu zřejmě méně známý golfový turnaj mužů D+D REAL Czech Masters je pak prezentován jako největší sportovní akce ve Středočeském kraji s celosvětovým dosahem (součást celoročního seriálu turnajů) s návštěvností přesahující během čtyř dnů 27 tisíc osob. Podle webových stránek pořadatele se uskuteční na hřišti resortu Albatross ve Vysokém Újezdu na Berounsku.

Akce podpořené v roce 2019 individuálními dotacemi Středočeského kraje

- Závody horských kol – Trans Brdy České spořitelny (Dobřichovice a okolí), Mladá Boleslav Tour Škoda Auto (Mladoboleslavsko) , Orlík Tour Kooperativy (Orlík-Vystrkov, Brdy), Kutnohorský Bike maraton (Kutná Hora a okolí), Author 50 Český ráj (Český ráj, Branžež, Nová Ves), Karlštejn Tour České spořitelny (Praha-Chuchle, Brdy): 600 000 Kč pro Kolo pro život, z.s.

- Historická slavnost Královské stříbření Kutné Hory (Kutná Hora a okolí): 500 000 Kč pro Stříbrná Kutná Hora, z.s

- Královský průvod na Karlštejn (Praha – Dobřichovice – Karlštejn): 500 000 Kč pro město Dobřichovice

- Mělnické vinobraní (Mělník): 500 000 Kč pro město Mělník

- Mužský golfový turnaj série European Tour Golf Albatross (Berounsko): 500 000 Kč pro Relmost, a.s.

- Rally Příbram (Příbramsko): 250 000 Kč pro Autosportklub Rally Příbram

- Rockový festival Votvírák (Milovice-Boží Dar): 500 000 Kč pro Votvírák, s.r.o

- Hudební festival drum and bass Let it Roll (Milovice-Boží Dar): 450 000 Kč pro LIR Events, s.r.o.

- Třídenní festival o muzice a terénních motorkách Rock ‘n’ Ride (Benešov): 450 000 Kč pro 4K City, s.r.o.

- Kmochův Kolín (Kolín): 300 000 Kč pro město Kolín

- Kulturní Benešov – multižánrový open air festival City Live (Benešov): 300 000 Kč pro město Benešov a Kulturní a informační centrum Benešov

- Štafetový běh dvanáctičlenných týmů Vltava Run (kraje Jihočeský a Středočeský, Praha): 300 000 Kč pro Vltava Run 2019 s.r.o.

- Oldtimer Bohemia Rally (Mladá Boleslav a okolí): 180 000 Kč pro Klub historických vozidel Mladá Boleslav v Autoklubu ČR

- Národní svatováclavská pouť (Stará Boleslav): 100 000 Kč pro město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

- Multižánrový festival Kutnohorské léto: (Kutná Hora a okolí): 60 000 Kč pro Kutnohorsko.cz, o. p. s.

- Skleněný jarmark ve sklářské huti František (Sázava): 50 000 Kč pro Cesty skla, o.p.s.

- Lodě na Labi (Nymburk): 40 000 Kč pro Pruh Polabí, s.r.o

Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje