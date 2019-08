„Houby potřebují vodu. Dá se předpokládat, že během několika dnů začnou růst a docela i hojně,“ řekl Jaroslav Malý z mělnického mykologického kroužku. Deštivé počasí ale negarantuje, že když vyrazíte do lesa, budete o houby doslova zakopávat. Podle něj je ale třeba mít na paměti jednu poučku: někde mají houby svoji hlavu a rostou, i když tomu podmínky zcela neodpovídají. A naopak. „Současnou situaci bych ale viděl pozitivně,“ podotýká.

Různým druhům hub se ale daří za různých podmínek, co se týká počasí. V současné situaci, kdy sice prší, ale není takové teplo, by se podle Jaroslava Malého dalo očekávat, že začnou růst spíše podzimní druhy hub. „Někdy se stává, že se začnou objevovat václavky, které jinak obvykle rostou až v září. To beru ale jako příklad, myslím si, že by mohly být vhodné podmínky pro hřibovité houby. Ty zajímají lidi asi nejvíce,“ popsal. Na některých místech tak podle něj začaly růst babky. A po nich zpravidla do čtyř až pěti dnů začínají růst další hřibovité.

Pokud ale už narazíte na houbu, kterou chcete sebrat, má to svá pravidla. „Správně by se houba měla vyjmout ze země. Dobrý houbař přikryje podhoubí. Tak se to má dělat správně, rozhodně neodřezávat. To se může stát, že to zahnije a zničí podhoubí,“ vysvětlil Jaroslav Malý.

Houbař by s sebou měl mít nožík na začištění hub, košík – rozhodně ne igelitovou tašku – a dobrou náladu, dodává se smíchem Jaroslav Malý.

Je takové základní pravidlo, aby lidé sbírali pouze ty houby, které bezpečně poznají. „To se ale týká třeba i hřibu. Mnozí houbaři najdou hřib a seberou ho. Jenže je i několik jedovatých druhů, které bychom měli umět poznat,“ vysvětluje Jaroslav Malý.

Co se týká této problematiky, je třeba mít se neustále na pozoru a stále se vzdělávat. A také s tím chce Jaroslav Malý z Mykologického kroužku Mělník lidem pomoci. Chce to dělat pomocí sociální sítě – Facebooku. „Založil jsem tam skupinu Houbařská rodina. Chci se tam věnovat osvětě, lidi vzdělávat, snažit se limitovat riziko otrav. A houby popisovat,“ vysvětlil. Lidé pak budou moci na toto téma společně mluvit a i přispívat svými úlovky.