Semináře jsou přístupné i na videu, aby se mohl podívat si ten, kdo původně neměl čas přijet na krajský úřad nebo není starostou. Detaily k tomu, jak to chodí při územním plánování, tak mohou získat třeba i lidé, kteří se chtějí vymezit proti některému záměru ve svém okolí.

To všechno jsou ti, které může oslovit letní škola územního plánování, k níž náměstek středočeské hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Jiří Snížek (Piráti) v roli moderátora zve hosty, kteří zasvěceně pohovoří o různých souvislostech – a to se zaměřením na praktické uplatnění pravidel daných zákonnými úpravami, jejichž studium po pravdě nepředstavuje příliš vzrušující čtení. Včetně poučení o stavebních uzávěrách (a náhradách s nimi spojených), možných zásazích do vlastnického práva a způsobů, jak se jim lidé mohou bránit.

K pobíraným tématům dále patří třeba financování infrastruktury, a to i včetně důrazu na to, jaké chyby nejčastěji obce dělají při sepisování smluv týkajících se vodovodů a kanalizací, základní pravidla pro spolupráci s investory i zkušenosti z jednání soudů. Sranou pozornosti však nezůstávají ani podmínky vycházející z nového stavebního zákona.

Záznamy jednotlivých lekcí na internetu:

- vimeo.com/573026689

- vimeo.com/578376823

- vimeo.com/583374364