Co chci používat, musím unést na zádech. A pokud něco nemám, pak si to půjčím – nebo to prostě nepotřebuji. Tohle pravidlo platí nejen pro pěší turisty či příznivce vandrů. Týká se také poutníků. Včetně těch směřujících do Příbrami na Svatou Horu. Bude jich tam mířit víc?

Slovem pouť jsme si zvykli označovat převážně dočasný zábavní park. Hlučné povyražení s kolotoči, houpačkami, střelnicemi, stánky a dalšími atrakcemi. Původní význam však znamená putování, a to ne ledajaké. Putování směřující k návštěvě konkrétního místa, které má náboženský význam. Kdysi se s těmito poutěmi pojily také rozmanité aktivity komediantů, jež vývojem dospěly až k dnešnímu chápání pouťového dění. Ani náboženské putování, které je prakticky jeho opakem, však ze současnosti nemizelo. Jen se o něm všeobecně tolik neví. Vydat se na cestu neorganizovaně Jedním z nejznámějších poutních míst ve středních Čechách (ovšem s výrazně nadregionálním dosahem) bývala Svatá Hora v Příbrami. Putování za mariánským kultem zde mělo obrovskou tradici. Ta zůstává dodnes živá, byť s dřívějškem to nelze srovnávat. Třeba na přelomu května a června se na podobně jako v minulých letech vydali na pěší cestu věřící z Mladé Vožice. Výprava organizovaná tamější římskokatolickou farností nabídla zajištěná přespání s teplou vodou ve školních tělocvičnách v Sedlci, Krásné Hoře a Milíně a na faře v Sedlci, postaráno měli účastníci i o stravování – a s přepravou bagáže pomohli hasiči. Podobně na Svatou Horu nyní přichází většina současných poutníků. Skupina nadšenců, jež své plány představuje na webových stránkách www.poutnasvatouhoru.cz, však chce nabídnout něco jiného: usnadnit putování těm, kteří by se chtěli na cestu vypravit neorganizovaně: sami nebo v malé skupince. Tak, jak si poutníci vyšlápnou třeba na legendární cestu do Santiaga de Compostely ve Španělsku (či se například pohybují po Německu a Rakousku). Zájemcům v tom nic nebrání už teď – nicméně předem připravený „návod" by mohl představovat výzvu, která usnadní rozhodování. Základem je přehledné značení cesty – k čemuž dnes patří i připravené podklady pro mapové aplikace – a pokud možno také nabídka skromného ubytování; možností přespat pod střechou. Jde prostě o pěší vandrování s bezprostředním vnímáním krajiny i lidí, jež by mohlo oslovit i nevěřící. Poznávat i překonávat sebe sama Putování má nabídnout nejen poznávání okolí, ale i poznávání sama sebe. Poutník se musí vyrovnat s únavou, umocněnou tím, že řada lidí pravidelnému pohybu příliš neholduje, s možnou nepřízní počasí a případně i jiným strádáním, s nejistotou, že neví, kam večer složí hlavu, ale i s tím, že si musí vystačit s minimem věcí, což je třeba promyslet už při balení zavazadla… Hlavně je třeba pamatovat na dobré boty do každého počasí – a počítat s tím, že pořádný slejvák může přijít i při pobytu v otevřené krajině. Plánované pěší trasy na Svatou Horu



* Vyznačené cesty by měly navazovat na historické trasy putování na Svatou Horu vedoucí ze všech světových stran – avšak s přihlédnutím k dnešním podmínkám. Některé tradiční úseky je nutno obejít kvůli dopravní zátěži, naopak se nabízí příležitost využít kvalitního turistického značení.



* Pro začátek se počítá s vytyčením čtyř tras o délce kolem 80 – 100 kilometrů pro zhruba čtyřdenní putování, zvládnutelné třeba i během prodlouženého víkendu:

- „severní“ z Prahy (od Panny Marie Sněžné);

- „západní“ z Plzně přes Brdy;

- „jižní“ z Prachatic – spolupracující s existující Via Nova z Bavorska;

- „východní“ z Pelhřimova – přes další poutní místo Makovou Horu.



* Pro budoucnost se počítá nejen s rozšířením tras do více směrů, ale také s výrazným protažením těch páteřních (i za hranice, a to až k mořským břehům).



* Trasy mají být navázány i na další místa s tradičně rozvinutým kultem Panny Marie, ale na jiné významné lokality. Třeba přes Památník Vojna na Příbramsku, připomínající někdejší pracovní tábor, mají vést trasy od jihu i od západu.



* Cílem je připravit trasy s možností přespání, aby poutníci nemuseli nést stan a vystačili si s karimatkou a lehkým spacákem. Možnosti jednoduchého ubytování se zatím hledají – a pro začátek jich zřejmě nebude mnoho.

