V halách shořelo zařízení, které dotváří výplně dveří na Octaviích. Firma tak okamžitě přestala vyrábět kompletní vozy tohoto typu. „Ve shořelé hale se vyráběly výplně do dveří nejen pro Škodu Octavia, ale i pro další značky, a to i s použitím speciální techniky zvané kašírování. Ty jsou do výroby dodávány systémem just in time, kdy odběratel nedělá velké sklady, ale jen malé zásoby, které jsou přiváženy tzv. na čas přímo do výroby. Bylo proto jasné, že už v noci po požáru budeme pokulhávat a noční směna z neděle na pondělí nepojede dobře,“ vysvětlil předseda odborů.

Firma proto znovu začne využívat odstavné plochy, na kterých bude nedodělané Octavie uskladňovat. Podobně jako před několika měsíci, když chyběly čipy. „Vozy budou zabaleny a bezpečně uskladněny k dokončení po dodání chybějících dveřních výplní,“ konstatoval Jaroslav Povšík.

Škoda Auto chce pomoci i svému dodavateli, společnosti Grupo Antolin, kterou požár zasáhl. „Grupo Antolin mělo smůlu, ale v dobách minulých jsme se naučili jedno – dokážeme se problémům postavit. Vyšleme naše nejschopnější a nejlepší lidi přímo na místo, aby pomohli dodávky co nejrychleji obnovit,“ potvrdil předseda odborové organizace.