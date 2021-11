V Motole zdravotníci vysadili z velkokapacitní sanitky pražské záchranky Fénix pět pacientů, z nichž by část měla jít na JIP a část na standardní pokoj s kyslíkem. Do stejné nemocnice převáží vrtulník další dva, jsou ve vážnějším stavu, intubovaní.

Nemocnice v Motole a na Bulovce pozastavují plánované operace

Pět zbývajících pacientů, převážených vozem Fénix, si převezme Bulovka. Pět dalších pacientů s kyslíkovou podporou zamířilo v menších sanitkách do Všeobecné fakultní nemocnice. Naložení jednoho pacienta zabralo asi 10 minut, cesta zhruba 2 hodiny.

Někteří pacienti ve standardní péči se v noci ze středy na čtvrtek rozhodli, že převézt nechtějí. Kapacitu lůžkové péče mají na jižní Moravě vyčerpanou Hodonín a Ivančice. V Brně mají na intenzivním ARO 19 lůžek. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) má v současnosti nemocných 8 sester.

„Uvolnili jsme si ruce na 48 hodin, abychom si zachovali péči a ulevili menším špitálům, které začínají mít obrovské problémy,“ řekl pro Českou televizi Vladimír Šrámek, krajský koordinátor intenzivní péče FNUSA Brno. „My pracujeme se zpožděním 10 až 14 dní, buď se nárůst pacientů zastaví a my to pocítíme, nebo přijde více kvalifikovaného personálu a my to pocítíme a rozšíříme kapacitu,“ dodal Šrámek.