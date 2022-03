„Máme padesátimetrové obří kolo, to tu bylo poprvé před dvěma lety, když musela být Matějská ukončena po deseti dnech kvůli covidu. Potom máme Airborne, což je největší evropská adrenalinová atrakce, přetáčí se a jede rychlostí 120 km/hod. Jinak je tu klasika, autodrom, hydrauliky, labutě, dětské atrakce, skákací hrady, cukrovinky a občerstvení,“ popsala za pořadatele Eva Kočková.

Sbírka na pomoc Ukrajině: dobrovolníci naplnili kamion za necelou hodinu

Loni lunapark kvůli pandemii koronaviru nefungoval vůbec a rok předtím trval necelých 14 dnů. Provozovatelé atrakcí se museli vypořádat se zdražení energií, vodného a stočného, podle Kočkové se to na cenách odrazí tím, že budou vyšší o 20 až 50 korun. Ceník atrakcí si určuje každý provozovatel atrakce sám. Ty nejdražší stojí okolo 130 korun.

„Dnes tu zatím nával nemáme, o víkendu tu ale bylo lidí dost, všichni přišli plni nadšení, když loni pouť nebyla,“ svěřil se prodejce sladkostí Jindřich Ocásek, který cukrovou vatu zdražil o 15 korun.

Pokladny jsou jinde

V pondělí 21. března budou atrakce po ukrajinské děti zdarma. „Už 25 let pořádáme den pro handicapované a děti z azylových domovů. Letos jsme k tomu přidali i děti z Ukrajiny, které uprchly před válkou,“ řekla Kočková. „Mohou přijít s doprovodem a zdarma se povozit v době od 11 do 15 hodin, prokázat se musí pasem. Od 15 do 17 hodin je pak pro ně koncert na Křižíkově fontáně. Aby trochu zapomněly, co se děje u nich doma,“ přiblížila.

Horní areál u tramvajové zastávky Výstaviště, kde byly vždy pokladny, je letos uzavřen z důvodu rekonstrukce levého křídla Průmyslového paláce. Vstup do areálu je v ulici Za Elektrárnou, který se nachází u železničního mostu. Umístěn je u něj i plánek, jak se ke kolotočům dostat.

Drony bez pilotů létají kostelem a pomáhají památkářům objevovat skrytá místa

Provozní doba zůstává stejná jako před dvěma lety, v sobotu a v neděli od 10 do 22 hodin. Od úterý do pátku je otevřeno od 13 do 21 hodin. Letos ale pouť kvůli nedostatku místa nedoprovázejí farmářské trhy.