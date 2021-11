OBRAZEM: Studenti přijeli do Prahy bojovat za zachování kralupské školy

Desítky mladých lidí protestujících proti zrušení střední odborné školy a učiliště v Kralupech nad Vltavou demonstrovaly v pondělí dopoledne před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje na pražském Smíchově. Svou přítomností doprovázenou hlasitým skandováním přišli vyjádřit nesouhlas s aktuálním krokem v rámci optimalizace sítě středních škol. Krajští zastupitelé mají schvalovat sloučení kralupské školy se školou v Neratovicích, přičemž v Kralupech by výuka měla skončit. Počítá se s jejím přesunutím částečně do Neratovic a částečně do Mělníka.

Demonstrace proti zrušení kralupské střední odborné školy a učiliště před budovou Krajského úřadu Středočeského kraje na pražském Smíchově. | Foto: Deník/Radek Cihla

S tím nesouhlasí učňové i studenti, jejich pedagogové ani rodiče. „Která škola je nejlepší? Kralupy! Kde chceme zůstat? V Kralupech!“ skandovali žáci školy, jak současní, tak bývalí, před vchodem do budovy hejtmanství. Také transparenty dávaly na srozuměnou, že odchod z Kralup odmítají. „Je to jedna z mála chemických škol ve středních Čechách; nejbližší další je tady v Praze vlastně kousek odtud: Křemencárna,“ řekl Deníku jeden z demonstrujících – bývalý student kralupské školy Erik Klepiš, absolvent oboru chemik – analýza potravin, který nyní studuje na České zemědělské univerzitě. Připomněl, že on sám je ze Slaného – a dojíždět na chemickou průmyslovku do Prahy by pro něj bylo podstatně komplikovanější než studovat v Kralupech. Další z protestujících, která nyní navštěvuje 2. ročník oboru chemik-operátor, se Deníku vyjádřila „raději jen anonymně“. „Docela nespravedlivé,“ zhodnotila plány na stěhování školy z Kralup. Řekla, že doufá v úspěch, i když ví, jak dopadli v březnu studenti příbramského Gymnázia pod Svatou Horou, odmítající sloučení s dalším příbramským gymnáziem v ulici Legionářů. Neuspěli, rozhodnutí o sloučení svými argumenty nezabránili. Kralupská studentka však upozornila, že Příbramští tehdy nedemonstrovali; jen vystupovali na jednání se svými argumenty. „Snad všechno dopadne dobře,“ konstatovala. S upozorněním, že nyní se sjela řada studentů demonstrovat před budovou – a chystá se i vystoupení přímo na jednání. „Jsou k němu přihlášeni někteří rodiče,“ připomněla. PODÍVEJTE SE: Hnutí Otevřeme Česko - Chcípl PES pořádalo další demonstraci Argumentem zástupců kraje pro změnu je mimo jiné nízká obsazenost školy: areál pro 500 žáků nyní navštěvuje 133 žáků. Budovy jsou ve špatném technickém stavu vyžadujícím investice do údržby v řádu desítek, možná i stovek milionů korun – a o jeho převzetí má zájem město, které by tam po rekonstrukci zřídilo základní školu. Radní pro oblast vzdělávání a školství Milan Vácha (STAN) připomíná v souvislosti s návrhem na sloučení škol zralé úvahy; vycházející z výsledků analýz řešících dlouhodobý zájem o obory, naplněnost ročníků, úspěšnost u maturit, strukturu vzdělávacích oborů i nadimenzované kapacity středních škol na Mělnicku.