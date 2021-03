Páteční vyhlášení nového nouzového stavu a další vládní koronavirové restrikce, z nichž vyčnívá „lockdown“ jednotlivých okresů, vzbudil u veřejnosti rozruch. Také Pražané si kladli mnoho otázek, objevily se například žertovné dotazy, zda se uzavře Libeňský most kvůli cestám mezi Prahou 7 a 8.

„Pohyb mezi městskými částmi není omezen,“ potvrdil Pražskému deníku mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška. Na webových stránkách resortu, který vede vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), jsou odpovědi na některé nejasnosti a výjimky. Krizové opatření povoluje pohybovat se mezi okresy kvůli práci, zajištění „nezbytných“ potřeb pro příbuzné či osoby blízké, péči o děti nebo o zvířata, cestám do zdravotnických zařízení nebo na úřady, vykonávání sociální, duchovní či rozvážkové služby, účasti na pohřbu či školní praxi nebo přednášce.

Cestovat po Praze tedy můžete v podstatě bez obav. V době od 5 do 21 hodin je povoleno rovněž jít si zaběhat, ale neměli byste se stýkat s nikým, kdo nežije s vámi ve společné domácnosti. Venčení psů v noci povolila vláda jen do 500 metrů od bydliště. Babišův kabinet rovněž zapovídá návštěvu příbuzných, i když žijí také v katastru hlavního města. Výjimkou je, pokud někdo z vašich blízkých potřebuje doprovod k lékaři nebo na úřad. „Smyslem je co nejvíce omezit mobilitu a tedy šíření viru,“ vysvětluje Hamáčkovo ministerstvo.

„Na procházku můžete jít po Praze, ale nesmíte dojít za hranice našeho města,“ sdělil magistrát prostřednictvím komentáře pod facebookovým příspěvkem s novými omezeními. Právě tady nastává velká komplikace pro obyvatele okrajových částí metropole. Při pohledu na mapu s vyznačenými hranicemi území hlavního města vypadá problematicky třeba údolí Únětického potoka na severozápadě, Klánovický les na východě či oblast kolem Libuše a Modřanské rokle na jižním cípu Prahy. Existuje mnoho středočeských obcí, které leží přímo na „čáře“.

Praha nechce zavírat dětská hřiště

Podle ministerského výkladu mohou fungovat vnitrostátní dopravci – tedy včetně prostředků Pražské integrované dopravy – od 1. března dál. Cestující do a z okresů Praha-západ a Praha-východ však musí splnit některou z výjimek, kam tentokrát nepatří ani nákupy. „Kontroly bude policie zaměřovat do všech míst, ve kterých bude předpoklad porušování krizových opatření, včetně vlaků a autobusů,“ doplňuje mluvčí Krátoška.

Pozor také na to, pokud s partnerem či partnerkou žijete několik let spolu, ale pobyt má jeden z vás hlášený v jiném okrese. Mezi oběma byty či domy nemůžete svévolně jezdit, na dobu tří týdnů se musíte sestěhovat na jedno místo. Naopak poslat děti na hlídání prarodičům (rizikové skupině) lze, ale měly by u nich zůstat po celou dobu trvání vládních opatření.

Vedení obcí musí také zajistit zavření všech sportovišť i veřejných hřišť. Magistrátní radní pro školství Vít Šimral však uvedl, že Praha chce provoz dětských hřišť zachovat: „Věříme, že jsou Pražané dostatečně rozumní a i při hlídání svých dětí budou dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a nosit respirátory. Děti nemůžou pořád jen sedět doma a potřebují pohyb na čerstvém vzduchu.“

V kontextu veřejného dění trochu úsměvně působí jedna z výjimek pro volný pohyb mezi okresy – učast na hromadných akcích, které povoluje ministerstvo zdravotnictví vedené Janem Blatným (za ANO). Hamáček a spol. v této souvislosti zmiňují například významná sportovní utkání. Přitom ještě minulý týden ve čtvrtek Babiš hřímal, když jeho bývalý poradce a exministr zdravotnictví Roman Prymula spolu s dalšími VIP hosty seděl na tribuně při fotbalovém duelu Evropské ligy mezi Slavií a Leicesterem.

Pražský deník oslovil s dotazy také pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), který se v polovině února – podle vlastních slov s „těžkým srdcem“ – připojil k žádosti hejtmanů o prodloužení nouzového stavu. Hřib tehdy sliboval koordinovat postup se středočeskou hejtmankou Petrou Peckovou (STAN).

„S hejtmankou Peckovou jsem v pravidelném kontaktu. Koordinujeme spolu například i postup očkování. Z mého pohledu je škoda, že Pražané už nebudou moci vyrazit do přírody ani kousek za Prahu, ačkoliv je v případě samostatné vycházky v přírodě zdravotní riziko minimální. Vláda by také měla vysvětlit občanům Středočeského kraje, že si nemohou nakoupit po práci v Praze, přestože tam pracují. Stejně tak si nemohou zajít v Praze po práci zaběhat do parku. Nakupovat musí ve svém okrese a pobyt v přírodě je možný dokonce pouze na území obce, kde bydlí,“ napsal Hřib pro Pražský deník stanovisko k aktuálním vládním opatřením.

Primátor dodal, že strážníci městské policie se budou stejně jako dosud zaměřovat při kontrole dodržování vládních restrikcí proti šíření koronaviru především na povinnost ochrany dýchacích cest v městské hromadné dopravě. Od pondělí nestačí látková rouška, ani dvě chirurgické roušky. Cestující musí nosit respirátor.