Uzavření dokonce na 24 hodin potvrdila mluvčí hasičů Pavla Jakoubková. S tím, že podobně jako o víkendu vyjely z Prahy hasičské autobusy vedoucí ukrajinské uprchlíky do jiných KACPU: tentokrát vyrazily po jednom do Kutné Hory a do Liberce, hned dva pak na letiště u Českých Budějovic v Plané. Jestliže cesta do Českých Budějovic obnáší dvě hodiny jízdy, pokud se na silnicích něco nesemele, je to jasný signál, že situace v Praze je skutečně vážná. Hasiči počítají i s dalšími transporty uprchlíků.

O dalším postupu chtějí zástupci metropole i středočeského hejtmanství jednat s představiteli státu; především s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Zatím se zdá, že se na centrální úrovni schyluje k přijetí opatření, která by ulevila přetížení Praze (a také Brnu, jež je v obdobné situaci): nejspíš bude regulován transport uprchlíků od hranic, aby je vlaky i autobusy převážely také do jiných regionů v rámci republiky. Českým uším to zní sice neobvykle, ale má se jednat o „přerozdělování uprchlíků“ do krajů. Tam, kde místní KACPU mají volněji, je k dispozici více ubytovacích kapacit – a také se zdá, že by pak mohlo být více míst pro děti ve školách nežli v Praze a v jejím okolí. Což, po pravdě, je téměř kdekoli.

Museli jsme vyhlásit stop stav asistenčního centra pomoci v Kongresáku! Personální kapacity jsou vyčerpané a nemáme kde dál brát. Nápor přesahuje možnosti metropole. Budu apelovat na @Vit_Rakusan za větší přerozdělování příchozích do jednotlivých krajů. — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 7, 2022

Jen dospělí bez dětí!

Středočeské hejtmanství Ukrajince – hlavně tedy Ukrajinky, jichž je mezi dospělými uprchlíky většina – vyzývá, aby využili další KACPU fungující v regionu: ta jsou k dispozici v nonstop režimu v Kutné Hoře (v Kongresovém centru Galerie Středočeského kraje), v Mladé Boleslavi (ve škole v ulici 17. listopadu) – a od úterní sedmé ranní má být otevřeno také v Příbrami (v kulturním domě); i to bude v provozu po 24 hodin denně. Dopravu po kraji mají Ukrajinci zdarma; řidiči či průvodčímu stačí ukázat ukrajinský pas, připomíná krajský úřad. „Pokud je to možné, neberte do asistenčních center děti; je zbytečné vystavovat je dlouhému čekání ve frontách,“ vyzval ukrajinské matky krajský úřad prostřednicím facebooku. Upozorňuje, že za děti až do 15 let věku mohou vše vyřídit rodiče – jejich přítomnost v asistenčních centrech tedy není nutná. „Zkuste si vzájemně pohlídat děti a vždy vyslat jen maminku,“ radí.

Asistenční centra po celém Česku zajišťují kromě registrace a zdravotních prohlídek ukrajinských uprchlíků také ubytování, logistiku, humanitární pomoc či dopravu. Za deset dní od začátku útoku na Ukrajinu, který Rusko zahájilo 24. února, uteklo do sousedních zemí už přes 1,5 milionu lidí. Podle odhadů do Česka přijelo zatím zhruba 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny převažují mezi nimi ženy, děti a lidé ve vyšším věku.