Předseda vlády ho při krátkém prohlášení na nástupišti v Benešově označil jako za příliš složité. „Místo, aby dopravu v celé zemi zajišťoval stát, mají ji na starosti jednotlivé kraje," uvedl premiér. Ministr dopravy pak připomněl, že každý den přijíždí do Prahy příměstskými vlaky 130 tisíc lidí a dalších 100 tisíc autobusy. Až třikrát tolik ale využívá osobní dopravu.

To přináší potíže na silnicích a jejich zlepšení mohou pomoci právě vlaky. Ty by měly být vyšší – velkokapacitní, patrové a také delší. To ale znamená, že se musí také prodloužit nástupiště. Měla by mít 200 až 220 metrů, což dnes splňují pouze pražská nádraží hlavní a Masarykovo.

„Delší vlaky je otázka čtyř až pěti let," potvrdil Karel Havlíček s tím, že ambicí vlády je zvednout počet cestujících vlaky v příměstských vlacích o dvacet procent v krátkém časovém horizontu. „Na 160 tisíc cestujících," řekl ministr.

Z benešovského nádraží pak vládní delegace zavítala do Nemocnice Rudolfa a Stefanie. Vrcholní politici se tam sešli už za účasti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a bez Karla Havlíčka s vedením ústavu i jeho zaměstnanci. Odtud se přesunul předseda vlády s ministrem a hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou na prohlídku nedávno za 80 milionů korun zrekonstruované JIP interního oddělení. S ním se počítá jako s centrálním urgentním příjmem pacientů.

Se zapůjčenými helmami na hlavách delegace ze Strakovy akademie prošla také v současné době budovaný pavilon Komplexního rehabilitačního centra. To hostům představil ředitel nemocnice Roman Mrva a Andrej Babiš ho při té příležitosti také pochválil.

„Benešovská nemocnice má velice úspěšného ředitele, který investuje 230 milionů například do tohoto rehabilitačního pavilonu,“ řekl ministerský předseda. „Je to skvělá investice,“ dodal s tím, že pracovní prostředí lékařů a sestřiček je v Benešově velice dobré. To pochválil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který vedení Nemocnice Rudolfa a Stefanie poblahopřál k tomu, že je ústav stabilizovaný, pracuje bez problémů a poděkoval za spolupráci.