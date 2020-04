Bezúročná půjčka je fajn – ale pořád je to půjčka, kterou bude třeba vrátit. Což v nynější těžké době opatření kvůli koronaviru, u nichž nikdo neví, kdy skončí a co přijde pak, může znamenat závazek tíživější než kdykoli dřív. I takhle opatrné reakce plné obav lze nyní slyšet mezi živnostníky hodnotícími programy podpory, o nichž se nyní ve velkém debatuje v souvislosti s koronavirovou krizí a s opatřeními, jež by ji měla pomoci překonat a zmírnit její následky.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Umožnit snáz reagovat i na tyhle trable by měl nový program podpory osob samostatně výdělečně činných, jehož návrh v pondělí posuzovali středočeští radní. Odpoledne o něm informovala hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Mohl by rychle a účinně pomoci OSVČ, kteří byli nepříznivě zasaženi epidemií Covid-19, aby mohli rychle obnovit své podnikání,“ míní. S upřesněním, že se bude jednat o bezúročnou půjčku splatnou do čtyř let – kdy jeden rok představuje odklad a tři pak jsou určeny na splácení. Návratná bezúročná půjčka má být poskytována v maximální výši 50 tisíc korun.