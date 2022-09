Pětašedesátiletý Láďa miluje zvířátka, doma chová želvičku, dvaašedesátiletá Alenka zase ráda sleduje kriminálky v televizi.

V bytě žijí sami, ale denně za nimi dochází terénní pracovnice. „Jde o dohled, kontrolu, ale také připomínání některých úkonů. Pomáhám třeba i se sepsáním nákupu, do obchodu si pak ale dojdou sami. Hodně v kontaktu jsme i po telefonu, dávají mi vědět, kam jdou a kdy se vrátí domů,“ popsala pracovnice chráněného bydlení Lenka a Alena ji rychle doplnila: „Vaříme si, uklízíme, stará- me se o sebe sami.“

Kdo by čekal, že jsou Alena a Ladislav převážně doma, ten by se spletl. Chodí na společenské akce, procházky, na taneční odpoledne do Zámecké nebo na kurzy vaření. A dokonce jezdí každý rok na dovolenou k moři. Letos do Itálie. „Pojedeme také do Kouřimi. Lenka nás doprovodí do hotelu, pak vyzvedne, ale jinak jsme tam úplně sami,“ řekli nadšeně oba manželé.

O projektu Příběhy pamětníků



Třikrát za měsíc v rámci projektu Příběhy pamětníků Středočeského kraje přinášíme poutavá vyprávění našich babiček a dědečků. Povídání o jejich životních radostech či strastech nás mohou inspirovat, poučit, dojmout, ale i pobavit. Ve sdílených příbězích můžeme nahlédnout i do práce podniků sociálních služeb, v nichž dotyční nyní našli svůj nový domov. Tento díl seriálu i všechny předchozí naleznete také na webových stránkách vašeho deníku. Projekt vznikl za podpory Středočeského kraje.

Společně se věnují také hudbě zpívají se sborem Hrádeček. Zazpívali si dokonce i s Petrou Janů, letos získali v soutěži diplom za druhé místo. Láďa také rád tvoří, třeba modely letadýlek. „Moc rád vyrábím z moduritu, to je můj velký koníček. Nebo z modelářské hlíny výrobky na Vánoce a Velikonoce. Také někdy kreslím obrazy a skládám puzzle,“ vysvětloval Láďa nad složenými puzzle pejska. Toho by si prý moc přál, jednoho měl v době, kdy bydlel ještě s maminkou. V chráněném bydlení to ale kvůli bezpečnosti i případnému nočnímu venčení není možné.

Láďa s Alenkou se prý vůbec nehádají. Na otázku, jak se to dělá, odpověděl muž jednoduše: „Alenka mi něco řekne a já to prostě udělám.“

Rádi také společně vaří. „Něco zvládneme sami, s něčím nám pomůže Lenka. Rádi máme všechno, nejsme vybíraví.“

Nad tím, jak jsou aktivní, zůstane člověk až stát v úžasu. „Každý měsíc máme nějakou větší akci, v červnu to byly sportovní hry v Kolíně, pak také výstava v Lysé nad Labem, kde jsem vystavoval své výrobky. Také moc rádi chodíme na taneční zábavy. Na světě je moc fajn,“ shodli se Láďa s Alenkou.

Domov Na Hrádku

Domov Na Hrádku se nachází v Červeném Hrádku nedaleko Uhlířských Janovic. Sídlí v jedno-patrovém zámečku, obklopeném rozlehlým parkem. Poskytuje 3 sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory a Chráněné bydlení. Jeho zřizovatelem je Středočeský kraj.