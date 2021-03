„Připravte se na nepředvídatelné výsledky testů,“ obrací se kraj k veřejnosti. S tím, že od příštího týdne „nelze vyloučit mimořádnou situaci v provozu veřejné dopravy“. Jinými slovy: může se stát, že se nepojede, protože „nejsou lidi“.

Na základě rozhodnutí Vlády ČR o testování zaměstnanců na přítomnost COVID-19 začne rovněž testování provozního personálu dopravců. Vzhledem k nepředvídatelnosti výsledků testů nelze od příštího týdne vyloučit mimořádné situace v provozu veřejné dopravy.https://t.co/cOH5FKmSDr pic.twitter.com/4KMYzSrEsz — Středočeský kraj (@StredoceskyK) March 8, 2021

„Vzhledem k tomu, že testování bude probíhat vždy před nástupem aktivních zaměstnanců do služby, největší komplikace to může přinášet v časném ranním období a těsně navazujícím,“ upozorňuje IDSK na možné problémy v době ranní špičky. Předpokládané dopady však nelze odhadovat předem; až do poslední chvíle není možné předvídat, jak u každého konkrétního zaměstnance testování dopadne (a tudíž jak se to podepíše na schopnosti vypravit konkrétní spoje). „Může docházet k personálním výpadkům v řadách řidičů, které se automaticky projeví v nezajištění potřebného počtu spojů na jednotlivých linkách,“ varuje IDSK. Počítá se i s tím, že v případě, kdy personální výpadek bude rozsáhlejší, mohla by i v pracovních dnech veřejná doprava jezdit podle sobotních jízdních řádů.

V souvislosti s těmito očekávanými neočekávatelnostmi, kdy až do hodiny H nelze vyloučit nejistotu, radí cestujícím sledovat internetové vyhledávače spojení nebo mobilní aplikace, případně webové stránky dopravců zobrazující konkrétní polohu jednotlivých spojů. Včetně www.pid.cz či aplikaci PID Lítačka. Dále zmiňuje „možnost se alespoň v určité míře připravit“. Pro lidi, kteří potřebují cestovat do zaměstnání nebo třeba k lékaři, to může znamenat například dotankovat nádrž v autě a večer to nepřehnat s popíjením, aby byl člověk způsobilý usednout v případě potřeby za volant.