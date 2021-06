V současné době obce a města doplácejí pouze na zajištění autobusů. Některé platí desetitisíce ročně, jiné statisíce, ba i miliony. A spousta neplatí nic. Z pohledu kraje není tento systém spravedlivý. Férovější přístup – a také část peněz, jež budou potřebné na nezbytné investice v příštích letech – má přinést nový systém financování veřejné dopravy, s jehož zavedením se počítá od příštího roku. Alespoň v případě, že ve čtvrtek kývnou krajští radní – a následně nebudou proti ani středočeští zastupitelé. Jde o model standardů dopravní obslužnosti, který krajská organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje) připravuje již od roku 2019. Chystaná změna tedy nesouvisí s koronavirovým propadem tržeb z jízdného ani s povolebními změnami ve vedení kraje. Začala se rodit podstatně dřív.

Připlatit mají necelé tři stovky obcí

Z pohledu kraje by se výše příspěvku na veřejnou dopravu měnit neměla, výrazná proměna se však má týkat plateb obcí a měst. Alespoň větší části z nich. Z 1144 jich do nového systému financování, jaký v jiném kraji nemá obdobu (avšak sousedé pozorně sledují, jak vše ve středních Čechách dopadne, aby se případně inspirovali), má být zapojeno zhruba 750. Z nich by se podle zástupce ředitele IDSK Andreje Hoffmana, který je spoluautorem nového modelu úhrady ztrát veřejné dopravy, měly 450 obcím příspěvky snížit, zatímco zvýšení vychází z propočtů u bezmála 270. Výraznější je nárůst plateb zejména na Kladensku a Slánsku, na Mělnicku v oblasti Kokořínska a na Příbramsku; v menším rozsahu pak v některých částech Mladoboleslavska a Kutnohorska.

A zbývající čtyři stovky obcí? Krajský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN) Deníku vysvětlil, že jde převážně o menší vsi s minimální dopravní obslužností – často tam zajíždějí jen školní autobusy – a jejich zařazení do systému by nemělo smysl. Ovšem právě postavení těchto 400 obcí je důvodem, proč kraj nechtěl přistoupit na jinde běžné kapitační platby; určení příspěvku „na hlavu“, tedy podle počtu obyvatel. Zjevně by doplácely na spoje, kterými se lidé vozí jinde.

Přehledné počty, jasná pravidla

Pro jednotlivé obce tým vedený Hoffmanem vytvořil výpočet podle na pohled poněkud komplikovaného modelu, který řeší dohromady možnosti cestování vlakem i autobusem. V úvahu bere počty obyvatel, linek i spojů na nich a ekonomická data (tedy náklady a tržby) nezkreslená covidovým propadem zájmu cestujících – čili z roku 2019. Řeší také základní obslužnost a takzvaně nadstandardní: spoje, které má obec „navíc“. Přičemž náklady na tento nadstandard se u konkrétních linek rozpočítávají na obce podle počtu obyvatel hlášených k trvalému pobytu.

Jak tyhle kalkulace vycházejí pro jednotlivé obce a konkrétní linky, které tam jezdí, se kdokoli může podívat na webu www.sdo2022.cz. Údaje ze všech míst zatím k dispozici nejsou; obce přibývají postupně. Třeba pro Kladno vychází, že by největší středočeské město mělo zvýšit příspěvek do systému dopravní obslužnosti kraje z 860 tisíc korun na 12 a čtvrt milionu. Podle Boreckého však může vyjednat snížení tím, že se s krajem domluví na začlenění své městské dopravy do systému PID; Pražské integrované dopravy. Tohoto dosáhnout by ostatně kraj chtěl i v dalších městech provozujících vlastní místní dopravu.

Borecký oceňuje, že díky těmto přehledům představitelé obcí jasně uvidí, jaké jsou konkrétní náklady – jež dosud neznali – a mohou se podle toho rozhodovat. Třeba dospět k závěru, že některé spoje vlastně jejich občané nepotřebují (a tím výdaje snížit). Nebo naopak přiobjednat něco navíc; samozřejmě také uhradit. Vlastně se to týká i lokálek; málo využívaných regionálních vlaků. Jejich provoz kraj plánuje zrušit a nahradit levnějšími autobusy, zatímco obce bojují za zachování. Borecký k tomu zastáncům vzkazuje: fajn, pokud doplatíte rozdíl proti autobusům, není problém.

Pokud obec nezaplatí, spoje nezastaví. Či přijde zápis na černou listinu

- Obecně platí, že obec, která nebude přispívat na nadstandardní dopravní obslužnost, bude mít zachovánu pouze tu základní

- Možné je řešení, že část autobusů do obce vůbec nebude zajíždět, případně autobusy i vlaky budou projíždět, aniž by zastavily a otevřely dveře k nástupu i výstupu (k tomu už v minulosti došlo v Mukařově – a nespokojenost občanů prý přiměla představitele obce k rychlému přehodnocení postoje)

- V případě, že se jedná o přestupní uzel, kde by neotevření dveří poškozovalo cestující z okolí, hejtmanství počítá s tím, že by takové obci uzavřelo přístup k nenárokovým krajským dotacím (a to na cokoli: třeba na hasičskou zbrojnici, budování kanalizace…)

Zdroj: Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy