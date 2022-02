Přitažlivost Kbel: z kdysi středočeské obce se stala pražská rezidenční čtvrť

Je to už více než půlstoletí, kdy se středočeská obec Kbely stala součástí Velké Prahy, respektive devátého pražského obvodu; v Městskou část Praha 19 se pak proměnila na počátku nového tisíciletí. O několik let později, v roce 2008, se lokalita ležící na severovýchodním okraji metropole po dopravní stránce významně přiblížila jejímu centru. Postarala se o to nová stanice metra trasy C - Letňany.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kbelský projekt Albatros. | Foto: Se svolením Skanska Reality

Přitažlivost Kbel, obdařených množstvím zeleně a dobrým dopravním spojením, vzrostla a původně spíše venkovské prostředí se začalo postupně rozrůstat o obytné domy i rezidenční komplexy. Na Zahrádky Kbely. projekt o 60 bytech ve třech domech, dokončený roku 2006 na území původně zahrádkářské kolonie, plynule navázala výstavba Obytného parku Kbely centrum. V sousedství nově vybudovaného 3,5hektarového lesoparku s rybníkem developerská společnost Aripuana v roce 2010 podél Vágnerovy ulice dokončila osm viladomů s celkem 187 bytovými jednotkami. O deset let později, na jaře 2020, se v nový bytový komplex o třech domech proměnilo i území u křižovatky ulic Polaneckého a Plzákova. Projekt společnosti Realism, pojmenovaný podle slavného leteckého konstruktéra a pokořitele kanálu La Manche Louise Blériota, místnímu trhu s novým bydlením přinesl 151 bytů a polosoukromý park s jezírkem a zázemím pro sport a hry. Modrozelený Albatros přistává kousek od muzea Jedním z těch, kteří se aktuálně podepisují na další proměně Kbel, je developerská společnost Skanska Reality s projektem nazvaným Albatros Kbely. Rezidenční komplex, pojmenovaný podle legendárního cvičného letounu Aero L-39 Albatros, představuje postupnou výstavbu jedenácti objektů, v nichž bude vybudováno celkem 652 bytových jednotek. Na Žižkově vzniká Parková čtvrť. Na 13 hektarech bude bydlet až 5 tisíc lidí Na území ležícím podél ulice Polaneckého vyroste v pěti etapách, přičemž dokončení té úvodní je naplánováno už na letošní podzim. Letos tu developer dokončí i první dětské hřiště a mateřskou školu, kterou bude následně provozovat městská část. Celý rezidenční areál, od Leteckého muzea vzdálený zhruba čtvrthodinku chůze, bude protkán i řadou prvků a technologií modrozelené infrastruktury, zajišťujících například šetrné nakládání s dešťovou vodou nebo ochranu biodiverzity. „Při projektování a výstavbě nového bydlení je naším cílem vytvořit udržitelné bydlení,“ uvedl Petr Michálek, generální ředitel společnosti Skanska Reality. V areálu Albatrosu Kbely, jehož dokončení je plánováno na rok 2030, oživí veřejný prostor tři nová dětská hřiště, cyklostezka s workoutovou zónou, velký zelený park pro odpočinek, veřejná griloviště či supermarket. Už za pár dní, počátkem března, Skanska spustí prodej bytů z další, v pořadí třetí etapy projektu, v němž se téma letectví odráží ve veřejném prostoru i v drobných připomínkách či názvech bytových domů. Na Kašpara a Lonka, Alfu a Bravo, domy z prvních dvou etap, tak naváží Juliett a India - dva bytové objekty nabízející dohromady 96 bytů. Výstavba této třetí etapy bude zahájena v druhé polovině roku 2022, její dokončení se předpokládá v průběhu roku 2024. Ze 3000 obyvatel dvojnásobek? Začíná se stavět projekt Nový Zeleneč Bydlení Kbeličky. To je název dalšího kbelského developerského projektu, vzdušnou čarou vzdáleného zhruba kilometr západním směrem od projektu Skansky. V tomto případě se nejedná o byty, ale rodinné domy, jejichž výstavba byla na pozemku rozprostírajícím se poblíž Hůlkovy ulice již zahájena. K nastěhování by měly být připraveny v roce 2023. Ceny stoupají vzhůru Hrubou představu o tom, jak výrazně se místní trh s novými byty v průběhu let proměnil nejenom kvalitativně, ale i z pohledu cen, může přinést ještě jeden exkurz do historie, konkrétně do ceníku projektu Zahrádky Kbely z roku 2005. Průměrné ceny bytů v něm začínaly na 29 tisících za metr čtvereční, nejlevnější byt o rozloze 55 metrů čtverečních tu tak bylo možné pořídit za 1,52 milionu korun. V druhé etapě projektu Albatros Kbely, v níž je nyní na prodej 17 jednotek z celkových 145, lze byt o dispozici 2+kk a ploše cca 50 metrů čtverečních koupit za zhruba šest milionů. Bytovou jednotku 2+kk o 55 metrech čtverečních z projektu Bleriot, který byl v době své kolaudace na jaře roku 2020 v podstatě vyprodán, aktuálně najdete v nabídce na realitních serverech, a to za částku 7,96 milionu korun.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu