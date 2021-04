Linka S49 je významná zejména pro cestování mezi pražskými nádražími v Hostivaři, Libni a Holešovicích; obsluhuje ale i další místa na území metropole. A právě kvůli tomu musí zajíždět až do středočeských Roztok u Prahy. Na území hlavního města se vlaky nemohou obrátit, pokud mají dojet až k hranici metropole, vysvětlil středočeský radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký (STAN). Cestu si tedy musí protáhnout až na nejbližší nádraží ve středních Čechách.

Petr Tomčík, ředitel pražské organizace Ropid (Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy) upřesňuje, že poslední tarifní bod na území hlavního města, Praha-Sedlec, je pouze železniční zastávka, kde obrat vlaků není možný. Z tohoto důvodu je nezbytné vlaky vést až do nejbližší stanice na území Středočeského kraje, do Roztok u Prahy. Na základě jedenáct let starého zákona o veřejných službách v přepravě cestujících k tomu potřebuje středočeský souhlas, byť se vlastně jedná jen o úsek kolejí dlouhý 1,9 kilometru.

Tomu nic nestálo v cestě, jestliže radní Borecký vysvětlil souvislosti – hlavní město připlácí na provoz vlaků, jež pro Středočechy znamenají jediné: lepší spojení s metropolí pro obyvatele lidnaté oblasti na Praze-západ. Tyto vlaky jezdící zhruba mezi šestou ranní a desátou večer mají interval 60 minut a ve špičkách pracovního dne 30minutový, jedná se tedy v pracovních dnech o 34 párů vlaků a v ostatních o 16 párů. Výhledově se podle Tomčíkových slov počítá dokonce se 40 páry vlaků denně, a to po celý týden; jednou by totiž měly jezdit každou půlhodinu (a to i o víkendech).

Provozu městské linky S49, s pražskými zastávkami Hostivař, Libeň, Holešovice, Podbaba a Sedlec, jež získala středočeský souhlas k zajíždění do Roztok u Prahy, tak nic nebrání v provozu ani v dalších letech, pro něž hlavní město chystá nový výběr dopravce. Současně připravuje na železničních kolejích v metropoli spuštění další městské linky, a to na spojení Vršovic, Zahradního Města a Běchovic. Ta by měla jezdit od prosince 2024, a to s označením S61.