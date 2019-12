Po tramvajové trati do Zdib dostává konkrétní podobu i trasa k Jesenici

Ze středočeského domova do Prahy i zpět by časem mohli po tramvajových kolejích cestovat obyvatelé hned tří oblastí v blízkém sousedství metropole. Středočeský kraj pracuje na přípravách rozšíření tratí pražských tramvají. Počítá s tím, že ty se z Prahy protáhnou na sever, na jihovýchod i ještě více jižním směrem: do Zdib, na Čestlice/Průhonice a do Jesenice.

Plánek stavební uzávěry "Tramvajová trať depo Písnice – Jesenice u Prahy". | Foto: KÚ Středočeského kraje