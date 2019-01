Problémy zdravotnictví chtějí Praha a její okolí řešit společně

Střední Čechy – Co mají společného pražské a středočeské nemocnice? Nejen pacienty (do Prahy převážejí středočeští záchranáři 14 procent lidí, jimž jejich sanitky přijely na pomoc), ale i řadu problémů. Shodně je trápí akutní nedostatek zdravotnického personálu. Vyplynulo to z pondělního jednání představitelů středočeských i pražských nemocnic, záchranných služeb i zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny na hejtmanství Středočeského kraje.

Náměstek středočeské hejtmanky pro oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS) ovšem připomněl i zásadní rozdíl. „Na úhradách péče dostávají středočeské nemocnice od pojišťoven podstatně méně než pražské nemocnice. Rozdíl je mnohde až propastný," poznamenal. Pro lékařská zařízení v okolí metropole by chtěl získat víc. Svoz odpadu je pro obce i lidi stále dražší Přečíst článek › Ministerstvo zdravotnictví také Kupka vyzývá, aby otevřelo cestu k penězům pro navýšení platů zdravotních sester pracujících ve směnném provozu na lůžkových odděleních. Jejich mzdy by podle dřívějšího slibu ministra zdravotnictví měly od července vzrůst až o dva tisíce korun – a tyhle peníze zatím nemocnice nedostaly. Kraj proto žádá, aby ministerstvo co nejdřív stanovilo pravidla – a uvolnilo peníze. Setkání lídrů pražského a středočeského zdravotnictví (kdy se v pondělí na středočeském krajském úřadu sešly bezmála tři desítky účastníků) se mají konat pravidelně. Alespoň dvakrát ročně. Další se plánuje na listopad. Ve Středočeském kraji by měl vzniknout Geopark Joachima Barranda Přečíst článek ›

