V jeho návrhu zatím figurují tři body týkající se převodu pozemků, revokace usnesení z předloňského dubna týkajícího se přeložky silnic na spojnici dálnic D7 a D8 (protože České dráhy nepřistoupily na prodej pozemků u Kralup nad Vltavou v očekávaném rozsahu a mají zájem prodat toho víc), tradiční zpráva o činnosti krajských radních – a to nejočekávanější: ústní informace o personální politice krajského úřadu včetně odměňování jeho zaměstnanců. Zatímco tradičními jednacími dny bývaly pondělky od 10 hodin dopoledne, nyní jde o zasedání svolané na čtvrtek – a to od 18. hodiny.

Předem neplánovanou schůzi si vyžádali zástupci opozice z řad STAN a ODS v reakci na odhalení serveru Seznam zprávy. Ten překvapil zveřejněním odpovědí krajského úřadu na své dotazy k výši odměn vyplácených vybraným pracovníkům Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ukázalo se, že někteří pravidelně a dlouhodobě dostávali nezvykle vysoké odměny, které jejich příjmy výrazně vylepšovaly. Lze se však jen dohadovat, o koho se jedná, protože úřad požadované údaje, které musel poskytnout na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, dodal v anonymizované podobě. Bez konkrétních jmen.

Jak jména, tak přehled jednotlivých mimořádných úkolů, jejichž splnění vysoké odměny odůvodňuje, chce opozice slyšet od hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO). Ta opakovaně sdělila, že k věci nemá co říci, protože jde o interní záležitost úřadu, do níž ona nemá co mluvit. Její slova potvrzuje ředitel krajského úřadu Jiří Holub s odkazem na zákon o krajích: do personálních záležitostí úřadu (k čemuž patří jak výběr konkrétních pracovníků, tak i určení výše jejich platů a odměn) nemohou volení zástupci samosprávy zasahovat.

Čili: výše odměn je věcí úřadu, konkrétně příslušných nadřízených – a jak hejtmance, tak opozičním zastupitelům do nich vlastně nic není. To opozice odmítá – a třeba Martin Kupka (ODS) trvá na tom, že bez zveřejnění konkrétních jmen příjemců vysokých odměn a mimořádných výkonů jejich nositelů nelze situaci vnímat jinak než jako urážku práce stovek ostatních úředníků kraje.

Holub však trvá na svém: jmenovat konkrétní pracovníky bez souhlasu těch, o něž se jedná, není možné. A volení členové zastupitelstva skutečně mohou do odměňování úředníků promluvit jediným způsobem – při schvalování celkové částky, která je k těmto účelům určena. Za její dodržení nese odpovědnost právě Holub coby šéf šéfů všech odborů – a ujišťuje, že nepřečerpal.

Vysvětluje současně, že odměňování zaměstnanců úřadu není jednoduchá věc: udržet specialisty pomocí tabulkových platů ve vysoce konkurenčním prostředí trhu práce v hlavním městě prostě nejde – a kritikům doporučuje, aby se poptali, jak v těchto věcech postupuje třeba pražský magistrát. Slíbil nicméně, že odměny na krajském úřadu prověří vnitřní šetření v rámci interního auditu.

Jak se vyvine čtvrteční setkání středočeských zastupitelů a co z jeho jednání vzejde, mohou zájemci sledovat přímo v budově krajského úřadu na pražském Smíchově. Jednání je ze zákona veřejné; aktuálně přístupné každému zájemci, který bude vybaven rouškou. Dostupný by však měl být také videopřenos na webu kr-stredocesky.cz/urad.