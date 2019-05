TSK Praha nyní opravuje například Štěrboholskou spojku, most X031 u Ořechu nad Pražským okruhem a chystá se třeba i na Strakonickou, což jsou všechno vícepruhé komunikace, kde kvůli stavebním pracím dochází k omezení provozu.

Pro pracovníky magistrátní firmy je prioritou zachování provozu 2 + 2 jízdní pruhy v každém směru, ovšem v zúženém profilu. Jenže řada řidičů podle TSK neví, jak se má chovat, zpomaluje ostatní a kvůli kritickým situacím může dojít ke kolizi. „Přitom je to jen o naší předvídavosti a chování,“ uvedla mluvčí městské společnosti Barbora Lišková na webu. Podle odborníků z TSK totiž většinu problémů si způsobují motoristé sami. Prý zbytečně spěcháme.

„V prvé řadě jde hlavně o plynulost. Řidič, který spěchá, kličkuje, snaží se ostatní předjet, vyvolává rizikové situace, kdy ostatní zbytečně brzdí, a to vede k dalšímu zpomalování celé kolony. Druhým extrémem jsou řidiči, kteří se v úzkém prostoru necítí bezpečně a jedou přehnaně pomalu či opatrně. Rozdíly v rychlostech pak vytváří další nebezpečné situace,“ vysvětluje mluvčí Lišková.

Blinkry! Blinkry! Blinkry!

Podle Liškové platí na víceproudových komunikacích (nejen) v Praze a jejích obchvatech maximální povolená rychlost 80 km/h, která bývá zachována i v případě dopravních omezení. Za volantem vozu bychom tedy měli jet všichni stejnou rychlostí, případně upravit rozestupy od vozidel před námi a plynule projet místem zúžení. „V případě, že je v daném úseku snížena rychlost, snižujeme rychlost postupně, bez zbytečných zbrklých a pro ostatní nečekaných manévrů,“ doplnila mluvčí TSK.

„Jako všude pak v takových místech platí dvojnásob: ohleduplnost, tolerance a předvídavost,“ doporučuje Olga Boučková z oddělení BESIP TSK s tím, že je důležité vybrat si svůj jízdní pruh, dodržovat bezpečnou vzdálenost a vždy a včas s dostatečným předstihem pomocí blinkrů upozornit na změnu směru jízdy.

Brzdění „z leknutí“

Podle Boučkové v omezeních často vznikají takzvané „plovoucí“ kolony, jejichž příčinou - i když na první pohled není zjevná - je právě chování řidičů a velmi často brzdění „z leknutí“, které se řetězí. Co to znamená? „Jakmile jeden řidič sešlápne brzdový pedál, ani nemusí brzdit, stačí, že se rozsvítí brzdová světla jeho auta a řidič za ním začne také brzdit, další za ním také a to vede k tomu, že se kolona bezdůvodně zastaví. Než se tito řidiči znovu rozjedou, trvá to pět až osm sekund. Takto pak kolona bezdůvodně narůstá a řidiči v ní naprosto zbytečně popojíždějí a poskakují,“ odpovídá Boučková.

TSK Praha dále upozorňuje na obezřetnost při vjezdu do částečných uzavírek (je bezpodmínečně nutné sledovat přechodné žluté vodorovné značení) a dávat si také pozor na šířku vozidla včetně zpětných zrcátek. Například větší SUV jako VW Touareg jsou širší než dva metry a ve zúženém levém pruhu nemají vůbec jet.

Na závěr si magistrátní firma zoufá nad dalším problémem, že čeští řidiči stále neumí zip. „Navzdory tomu, že pravidlo u nás platí už devatenáct let, ještě ho všichni nepochopili. Zařazují se buď zbytečně brzy, nebo naopak na poslední chvíli. Stále se také setkáváme s tím, že jeden řidič nechce pustit před sebe druhého,“ popisuje Lišková, mluvčí TSK Praha. Toto pravidlo navíc neplatí pouze v místech dočasného omezení, ale všude tam, kde trvale jeden pruh končí a další pokračuje.