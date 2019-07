Propojení vodovodu se studnou může přinést komplikace

Po zkušenostech z předcházejících let a s ohledem na rostoucí budování nových zdrojů, upozorňují Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) všechny vlastníky domovních studní, že ze zákona o vodovodech a kanalizacích se nesmí vodovodní potrubí vodovodu propojovat s potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému.

„Fenoménem dnešní doby je zásobovat svoji nemovitost nejen vodou z vodovodu, ale i z jiného zdroje, nejlépe z vlastní domovní studny a ještě propojit oba zdroje na jeden vnitřní rozvod. Ovšem klimatické podmínky jsou příčinou toho, že voda v domovní studni zaklesává, a tak se začíná odebírat pitná voda z veřejného vodovodu. A zde začíná problém," vysvětluje manažer provozu vodovodu SVAS Václav Kodeš. Při propojení veřejného vodovodu a studny ve vnitřním vodovodu existuje reálné riziko, že voda ze studny se v případě vyššího tlaku dostane do vody ve veřejném vodovodu. Pokud voda ze studny nesplňuje požadavky na pitnou vodu, může kontaminace veřejného vodovodu přinést řadu komplikací, včetně způsobení epidemie. Majitel studny se tak v případě zdravotní újmy vystavuje riziku trestního stíhání. „Stane se i opačný případ, kdy se voda z veřejného vodovodu díky nepovolenému propoji natlačí potrubím do studny a tímto způsobem dotuje studnu vodou z vodovodu. Při následném vyúčtování se majitel nemovitosti nestačí divit, kolik vody spotřeboval a hlavně, na kolik ho tento propoj v konečném důsledku přišel," říká Kodeš.

Autor: Martin Vávra