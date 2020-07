V sousedství má vyrůst první terminál v rámci budování vysokorychlostních tratí v republice. Už se chystá otevřená architektonická soutěž na jeho podobu, jež by oficiálně měla být vypsána na podzim.

Vlaky i autobusy a auta

Terminál u Nehvizd, který bude součástí vysokorychlostní tratě Praha – Brno (konkrétně jejího prvního úseku z Prahy-Běchovic do Poříčan) má pro významnou část středočeského regionu zcela změnit cestování na železnici. Jak díky dostupnosti vysokorychlostních spojů do Brna stejně jako do Jihlavy, Ostravy, Hradce Králové, Pardubic či Ústí nad Labem (ale i Drážďan nebo Vídně), tak možnosti snadného příměstského cestování: spojení s centrem Prahy s cestovní dobou kolem čtvrthodiny.

Architektonická soutěž, na jejíž průběh bude dohlížet Česká komora architektů, má nejen přispět ke zcela novému řešení dopravy v oblasti Nehvizd i širšího okolí, ale současně ukázat, s jakým pojetím příprav takzvaných VRTek neboli vysokorychlostních tratí se počítá i v dalších regionech.

Konkrétně zde mají architekti nejen navrhnout řešení samotného vysokorychlostního terminálu s parkovištěm pro tři tisíce aut, ale i propojení na linky pravidelné autobusové dopravy s vazbami jak na Prahu, tak i další oblasti středních Čech. A rovněž se mají zabývat napojením na blízkou dálnici D11 či řešit urbanismus širšího okolí.

Zájem i o „staré“ trati

Správa železnic slibuje, že změny k lepšímu chystá i pro současné cestující využívající vlaky – průběžně opravuje výpravní budovy tak, aby nádraží nabízela důstojné prostředí a lidé se do vlaku dostali co nejpohodlněji. Do konce října by se měly stihnout opravy nádraží v Byšicích na Mělnicku, kde bude budova moderní, i když se svým vzhledem přiblíží k původní podobě z roku 1904.

Firmu, jež zajistí úpravy objektu včetně toalet a čekárny, hledá Správa železnic pro nádraží budovu v Otvovicích na Kladensku. Během prázdnin má začít i rekonstrukce nádraží v Berouně, pracovat se bude rovněž v nedalekém Hýskově. A také v Sedlčanech v příbramském okrese.

Jde o pokračování oprav, které běží již několik let. Co se podařilo loni, vypočetl oblastní ředitel správy železnic Vladimír Filip. „Opravili jsme budovy v Bečvárech, Uhlířských Janovicích, dále Karlštejn, Nižbor, Nelahozeves i Nelahozeves zámek, Hořovice, Slaný, Kolín – a také Kácov, Zruč nad Sázavou a Ledečko,“ konstatoval.