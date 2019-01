Praha - Advokát stíhaného poslance a bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha Adam Černý podal stížnost proti obvinění i proti uvalení vazby, řekl.

David Rath | Foto: Deník/Holakovský Milan

Rath je viněn z přijetí sedmimilionového úplatku. Soud jej dnes poslal do vazby kvůli obavě, že by mohl ovlivňovat svědky, pokračovat v trestné činnosti nebo že by mohl utéct. Ústecká státní zástupkyně Lenka Bradáčová dnes také navrhla vazbu pro zbylých sedm obviněných v případu.

Výslech ředitelky kladenské nemocnice

Policisté kromě Ratha zadrželi dalších sedm lidí – čtyři muže a tři ženy. Jde mimo jiné o ředitelku kladenské nemocnice Kateřinu Pancovou a exposlance ODS Petra Kotta, které dnes policisté vyslechli. Stíhán je údajně také šéf stavební firmy Konstruktiva Branko Pavel Drážďanský, jehož společnost vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci buštěhradského zám­ku.

V případu jde právě o opravu buštěhradského zámku. Podle policie se Rath podílel na nadhodnocení stamilionové zakázky na rekonstrukci zámku, která měla být financována z evropských peněz, a za to si plánoval s dalšími lidmi rozdělit 24 milionů korun, napsal server Aktuálně.cz. Částka sedm milionů korun, s níž policisté poslance v pondělí večer zadrželi, byl údajně podíl pro něho.

Nižší cena

Kotta a Pancovou policie podle serveru označuje za klíčové postavy, které plán vymyslely. Rath jim prý pouze pomohl zakázku ve prospěch spřízněné firmy ovlivnit. Údajně je podezřelý, že pro kraj zajistil projektanta, který zakázku nadhodnotil o 50 milionů proti vyčíslení prvního projektanta. Policie poslance také podezírá, že s pomocí dalšího člověka zařídil, aby cena vítězné firmy Konstruktivy Branko byla nejnižší, uvedl server.

Podle advokáta se obvinění Ratha týká opravy zámku pouze okrajově. „Ono je to takové zmatené, protože oni tam napsali v podstatě úplně všechno možné, aby to nějak odůvodnili. Popravdě řečeno já také sám úplně nevím, čeho všeho se to týká," uvedl Černý. Dodal, že zatím neměl možnost nahlédnout do spisu. „Já jakoby v podstatě nevím, na základě čeho oni obvinění sdělili," dodal.

Nejlevnější nabídka

Do výběrového řízení na opravu buštěhradského zámku se přihlásily čtyři firmy. V nabídkách uvedly částky od 214,7 do 217,3 milionu korun. Středočeští radní vybrali nejlevnější nabídku Konstruktivy Branko. Kraj chce na rekonstrukci získat peníze z evropských fondů, příslušný úřad zatím projekt neschválil, jeho hodnocení je prý v samém počátku.

Rathův předchůdce ve funkci a nynější ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) dnes v Českém rozhlasu Radiožurnálu řekl, že o financování opravy buštěhradského zámku museli být podrobně informováni i Rathovi náměstci.

Obviněny jsou podle médií také ředitelka stavební firmy FISA Ivana Salačová a členka představenstva firmy ML Compet Lucie Novanská. Tuto společnost si prý Středočeský kraj najal na přípravu tendru na dostavbu mladoboleslavské nemocnice.

Poslanec odmítá, že by v pondělí večer převzal úplatek. V krabici, kterou nesl v momentě zadržení policií, mělo být podle něho víno. Rath dnes skončil v ČSSD i jako hejtman, poslanecký mandát však nesložil. Hrozí mu až dvanáctileté vězení.