Krizový štáb v čele s předsedkyní Bezpečností rady Středočeského kraje hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) se v pátek sešel právě kvůli jednání o opatřeních směřujících k zamezení šíření nového typu koronaviru. Konstatoval, že nad rámec nařízení vlády a opatření ministerstva zdravotnictví (která významně poznamenala běžný život v celé zemi) nebudou v kraji přijímána další pravidla.

Přibyly nové zákazy

Už omezení s celorepublikovou platností jsou pro hodně Středočechů tíživá a nutí je hledat nová řešení. A netýká se to jen rodičů menších dětí, které zaskočilo dlouhodobé přerušení školní výuky. Třeba v pátek přibylo nejen uzavření státních hranic, vyvolávající značnou pozornost, ale i nařízení pozastavit od pondělka činnost všech denních stacionářů. Těch je ve středních Čechách 34 – a starají se o osm stovek klientů.

Stejně jako v celé republice platí zákaz návštěv pacientů v nemocnicích a klientů domovů seniorů i dalších zařízení sociálních služeb, připomněla v pátek hejtmanka. Především však krizový štáb klade důraz na zajištění zdravotní péče, jež je důležitá za všech okolností – a v případě rozšíření nákazy by byla naprosto klíčová. „K zajištění chodu zdravotnických zařízení, zdravotnické záchranné služby, oblastních nemocnic a v sociálních službách budeme bezodkladně přijímat veškerá potřebná opatření směřující k ochraně zdravotního personálu a vybavení osobními ochrannými pomůckami,“ uvedla Jermanová.

Shánění je na místě

V pondělí se v kraji očekává první dodávka ochranných prostředků z centrálních nákupů zajišťovaných ministerstvem zdravotnictví – a rovněž v pondělí hejtmanka představí způsob „redistribuce“ – tedy cesty, jakými bude tento materiál dále rozdělován na cestě k jednotlivým zařízením a jejich konkrétním pracovníkům. Krizový štáb se nicméně obrací k představitelům zařízení, aby nepolevovali ve shánění a doplňovat zásoby se snažili i vlastními nákupy. Na dodávky od ministerstva, jež nemusí uspokojit všechny požadavky, je na místě spoléhat pouze v případě respirátorů s nejvyšším stupněm ochrany FFP3; jejich volný prodej byl totiž pozastaven. Po dalších věcech je však radno pídit se vlastním přičiněním: od respirátorů FFP2 přes roušky až po dezinfekci.

Omezení dopravy i kultury

K již dříve přijatým preventivním opatřením na úrovni kraje, která občané výrazněji pocítí, patří omezení autobusové dopravy, jež od soboty přechází na prázdninový provoz s úbytkem spojů, a zavření příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury. „Pro veřejnost tak jsou do odvolání uzavřena všechna muzea, galerie a památníky,“ konstatovala Jermanová. Stejně postupují i další organizace – od státních památkových objektů po městské instituce. Na uzavření do odvolání například v pátek upozornila Iveta Bendíková z Městského muzea v Kralupech nad Vltavou.

Kam pro pokyny a poučení

- Krizový štáb Středočeského kraje vyzývá všechny občany, aby po návratu z rizikových oblastí respektovali karanténní opatření. Znamená to telefonicky kontaktovat praktického lékaře nebo hygieniky, kteří nařídí nejméně 14denní karanténu. Přepojení na hygienu mohou zajistit i operátoři linky 112.

- Pro dotazy zřídili středočeští hygienici e-mailovou adresu vnn@khsstc.cz a poradenské infolinky na telefonních číslech 771 137 070 (je v provozu denně od 7.00 do 19.00) a 736 521 357 (funguje v pracovních dnech od 7.00 do 9.00). Informace lze získat i od call centra Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje na čísle 800 888 155. Poradenská infolinka Státního zdravotního ústavu na čísle 724 810 106 je k dispozici denně od 9.00 do 21.00 hodin.

- Hodně odpovědí na to, co je zajímá, mohou občané najít na webech Krajské hygienické stanice Středočeského kraje a ministerstva zdravotnictví (to dokonce nově zřídilo přímo stránky koronavirus.mzcr.cz).



Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje