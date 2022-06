Varování před rizikem vzniku požárů v oranžovém stupni, znamenajícím vysokou míru nebezpečí, Český hydrometeorologický ústav od nedělní půlnoci snižuje na mírnější stupeň žlutý. Ten by měl platit do pondělní 15. hodiny. Ani snížení výstrahy na hodnotu „nízké nebezpečí“ ale neznamená, že by bylo na místě polevit v obezřetnosti a přestat respektovat zákazy spojené se zacházením s otevřeným ohněm nebo třeba zákazy vjezdu motorových vozidel na polní cesty či třeba jejich zastavení v suché trávě.