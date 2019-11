Rok 2070: V Praze a středních Čechách bude žít třetina lidí Česka

V Praze a Středočeském kraji bude žít za 50 let třetina obyvatel Česka, nyní je to čtvrtina. Oba kraje by podle aktuální predikce Českého statistického úřadu měly zažít významný populační růst, který bude daný především stěhováním. Mírně přibude i lidí s bydlištěm v Plzeňském a Jihomoravském kraji. V polovině krajů se naopak očekává pokles populace minimálně o 15 procent. Stárnutí populace bude pokračovat, za 50 let bude průměrný věk o čtyři až šest let vyšší než dnes.

"Počet obyvatel Středočeského kraje podle projekce vzroste do konce roku 2070 téměř o půl milionu na 1,86 milionu, což je o 36 procent. Počet obyvatel Prahy by se měl zvýšit o 31 procent, tedy o více než 410 tisíc na 1,72 milionu. Bydliště v těchto dvou krajích by tak mohla v budoucnu mít až jedna třetina obyvatel Česka, když aktuálně je to čtvrtina," uvedla Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. V Plzeňském kraji by mohl být počet obyvatel o šest procent vyšší než na počátku letošního roku, v Jihomoravském kraji to bude o dvě procenta více. Bydlení v centru není žádná výhra. Obyvatelé Prahy 1 chtějí zažalovat magistrát Přečíst článek › Třetím nejlidnatějším krajem by se již na počátku roku 2022 měla stát místo Moravskoslezského kraje jižní Morava, v žebříčku krajů by si měly časem polepšit i kraje Plzeňský, Pardubický a Liberecký. Směrem dolů by kromě Moravskoslezského kraje sestoupily také kraje Jihočeský, Olomoucký, Vysočina a Zlínský. Důležitým faktorem bude stěhování Všechny kraje budou v příštích desetiletích čelit přirozenému úbytku počtu lidí, kdy zemře více lidí, než se narodí. Výjimkou je Praha, kde statistici předpokládají přirozené přírůstky až do roku 2060. S nejvýraznějším úbytkem obyvatel přirozenou cestou se budou potýkat kraje Moravskoslezský a Ústecký. Počty obyvatel ale mohou udržet nebo dokonce zvyšovat přírůstky stěhováním. Stěhováním z ostatních krajů může nejvíce získat Středočeský kraj, a to až 390 tisíc lidí. Naopak v Praze se očekává kvůli stěhování mezi kraji pokles o 90 tisíc lidí, celkový migrační přírůstek tak v metropoli obstará zahraniční stěhování. Hranice senátních obvodů se kvůli počtu obyvatel měnit nebudou Přečíst článek › Stárnutí populace bude pokračovat ve všech krajích, vzroste průměrný věk obyvatel i zastoupení seniorů v populaci. "Zatímco na počátku roku 2019 se průměrný věk obyvatel v krajích nacházel v rozmezí 41,2 až 43,1 let, na konci projekce v roce 2070 jej lze očekávat v jednotlivých krajích o čtyři až šest let vyšší," uvedla vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ Terezie Štyglerová. Nejmladší obyvatelstvo by měly mít nadále Středočeský kraj a Praha, dále kraj Jihomoravský a oproti současné situaci i Plzeňský kraj. Nejstarší by zůstalo obyvatelstvo Zlínského kraje, ke kterému se přidá Moravskoslezský kraj. Počet obyvatel v krajích Kraj 2019 Predikce k 1. lednu 2071 Praha 1 308 632 1 719 949 Středočeský 1 369 332 1 864 743 Jihočeský 642 133 597 810 Plzeňský 584 672 620 679 Karlovarský 294 896 227 355 Ústecký 820 789 686 582 Liberecký 442 356 428 179 Královéhradecký 551 021 470 051 Pardubický 520 316 499 203 Vysočina 509 274 424 153 Jihomoravský 1 187 667 1 205 784 Olomoucký 632 492 506 641 Zlínský 582 921 458 831 Moravskoslezský 1 203 299 882 622

Autor: ČTK