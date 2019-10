Na úterním setkání s hejtmankou Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO), uspořádaném v rámci cyklu Deník s vámi a věnovaném mimo jiné inovacím a podpoře podnikání, to připomněl Arnošt Marks, proděkan pro tvůrčí činnost z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni.

V rámci debaty zastupoval spolek Středočeské inovační centrum (SIC), jehož práce se nejen aktivně účastní, ale přímo patří k předním osobnostem. Mimo jiné připomněl, že SIC své vize nezaměřuje jen na střední Čechy. „Přemýšlí o celém regionu včetně Prahy; o oblasti s více než 2,5 milionu obyvateli,“ konstatoval.

Inovační centrum pro všechny

Inovační centra mají i některé další kraje, zmínila hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) – s tím, že třeba jihomoravské je opravdu úspěšné. To středočeské je však výjimečné: má odnož i pro spolupráci s obcemi a městy, zdůraznila. S tím, že radnicím chce zprostředkovat, aby v rámci takzvaných smart projektů nemusely končit u „chytrých“ laviček, „chytrého“ veřejného osvětlení či „chytrého“ odvozu odpadu. Lze jít i dál – přičemž jako příklad uvedla obec Kněžičky, která dosáhla energetické soběstačnosti. „Je tam šikovný starosta,“ pochválila hejtmanka.

Radnicím, firmám i institucím, které by rovněž chtěly být „smart“, může pomoci právě SIC. „Chceme, aby se z něj stal produktivní, soběstačný a úspěšný lab fungující jako prostředník, který má podnikům i dalším partnerům zajistit spolupráci akademické sféry,“ konstatovala Jermanová. Jinými slovy: má napomáhat tomu, aby se výsledky vědy dostaly do praxe – a pomáhaly třeba zvýšit komfort života v obci nebo konkurenceschopnost firmy. K dalším úkolům SIC patří vyhledávat strategické partnery a zajišťovat podporu malých a středních podniků poskytováním drobnějších krajských dotací se zjednodušenou administrativou. To jsou již z minulých let známé inovační a kreativní vouchery, umožňující firmám získat spolupráci špičkových odborníků při zavádění nových technologií nebo zlepšení propagačních aktivit.

Příležitostí je cesta do USA

Za velkou příležitost pro středočeské podnikatele hejtmanka dále označila účast ve své misi do USA, kde se už tři roky se svým doprovodem účastní veletrhu investičních příležitostí SelectUSA – a chystá se tam i v příštím roce, přičemž podnikatele ráda vezme s sebou. Zástupci firem mohou získat cenné informace pomáhající k dalšímu rozmachu a využití ekonomického potenciálu. „Tradičně s námi jezdí zástupce rodinné firmy z Kladenska podnikající v oboru, který není jednoduchý – a nyní jedná o investicích v USA i v Indii,“ konstatovala. Jmenovat však nechce, aby nedělala reklamu.

„Ta mise byla velice úspěšná,“ potvrdil Jaroslav Joch z Ústavu termodynamiky Akademie věd ČR, který do USA s hejtmankou letěl. Připomněl, že delegace mimo jiné navštívila tři instituce věnující se vývoji malých modulárních jaderných elektráren, což je oblast skýtající rozsáhlé možnosti spolupráce. Zvlášť když společnost ČEZ samostatně s jednou z těchto firem navázala kontakty za ÚJV v Řeži! Další obrovský potenciál Joch spatřuje třeba v oblasti 3D tisku – zejména v takovéto výrobě kovových dílů.