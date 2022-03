„Navštívit lze například ty v Přerově nad Labem, Kouřimi nebo Vysokém Chlumci. Za tradicí a lidovými řemesly je možné vydat se také do Hamousova statku ve Zbečně anebo do historické vesnice Botanicus v Ostré,“ připomněla pestrost výběru. Jak tematického, tak podle míst na mapě.

Jaro na vsi už v pátek

„První jarní výlet je možné podniknout do skanzenu v Přerově nad Labem. Ten totiž otevírá spolu s tradiční akcí Jaro na vsi už v pátek 18. března,“ zve Dlouhá na Nymbursko. S dodatkem, že otevřeno je denně kromě pondělí – a v interiérech sedmi chalup lze vidět scénky ze života předků i staré zvyky a obyčeje, jež se vztahují k jarnímu období a Velikonocům.

Počátek příštího měsíce pak podle Dlouhé možnost výběru výrazně rozšíří. V dubnu otevřené o víkendech a od května denně kromě pondělí bude muzeum lidových staveb v Kouřimi, které jako nadregionálně zaměřený skanzen soustřeďuje památky vesnické architektury z území středních, východních i severních Čech. Denně kromě pondělků bude od dubna přístupný skanzen ve Vysokém Chlumci, který je pobočkou Hornického muzea Příbram.

Hamousův statek ve Zbečně na Rakovnicku bude mít v dubnu otevřeno o víkendech, od května pak denně kromě pondělí. „V sobotu se v něm pravidelně peče chleba,“ upozornila Dlouhá, že zde lze najít i jiná lákadla než prozkoumávání zákoutí selské usedlosti. „Od poloviny dubna lze navštívit historickou vesnici umění a řemesel Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem,“ nabízí další pozvánku na Nymbursko, jež může nabídnout poznávání tradičních řemesel.

Možné výlety do okolí

Vedoucí marketingu Středočeské centrály cestovního ruchu Jakub Kulhánek připomíná, že návštěvu skanzenů lze spojit i s jarními výlety po okolí.

„Do Přerova se lze vydat pěknou procházkou z Čelákovic, z Kouřimi po naučné stezce k Lechovu kameni, označovanému za astronomický střed Evropy, přes Vysoký Chlumec vede okružní cyklovýlet z Prčice, Hamousův statek je ideálním východiskem k procházce k vodní nádrži Klíčava uprostřed křivoklátských lesů, Ostrá zase vybízí k procházce do Mydlovarského luhu,“ vypočetl, co si také nenechat ujít. Alespoň v případě, když výletník není líný ujít také pár kroků po svých. Nebo šlápnout do pedálů.