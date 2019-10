Změny, které přinesou do středních Čech zahraniční zkušenosti s digitalizací vzdělávání, odstartuje na rakovnické průmyslovce dvoutýdenní seminář s účastí lektorů z Mexika a Kanady.

Nový přístup z Ameriky

„První týden začneme školením učitelů, jak našich, tak z dalších škol, druhý týden bude následovat školení žáků,“ řekl Deníku ředitel rakovnické průmyslovky Jan Jirátko. Sám se velmi těší, protože při návštěvě střední školy v Mexiku viděl pozoruhodné výsledky. „Studenti dokázali vyrobit i pokročilá zařízení,“ konstatoval. S tím, že nejde o poučení o tom, jak zacházet s moderním vybavením – už dnes škola například provozuje čtrnáct 3D tiskáren – ale jak jejich využívání chytře zařazovat do výuky. „Jsme tedy zvědaví hlavně na metodiku; na návod pro učitele,“ připomněl Jirátko. S tím, že jde o model, který byl vyvinut právě v Mexiku za spoluúčasti Stanfordovy univerzity z USA.

Profesoři, kteří přijedou v roli lektorů, nicméně přivezou i vlastní pomůcky. „Například přednášející z univerzity v Torontu představí „robota v plechovce“ řízeného mikropočítači. „Uvidíme, co to přesně bude – zatím jsme to viděli jen na obrázcích,“ netají Jirátko očekávání. Už nyní ale plánuje, že inspirovat by se mohli i studenti Kolbenovy průmyslovky a pustit se do přípravy aplikací, když už nyní také pracují s mikropočítači.

Předávat zkušenosti přijedou do Rakovníka experti z amerického kontinentu v rámci projektu Středočeského inovačního centra (SIC) nazvaného DigiEduLab. Mirka Kremrová za SIC pro Deník shrnula, že jde především o představení jedinečné metodologie výuky v digitálním fablabu; v dílně vybavené digitálními technologiemi umožňující například programování, práci s rozšířenou realitou nebo 3D tisk. A projektová manažerka SIC pro výzkum a vzdělávání Martina Vycudilíková se shoduje s ředitelem Jirátkem: „Důležitější než samotné technologické vybavení je právě metodologie, která dodává práci s technologiemi v hodinách přidanou hodnotu.“

Upřesnila, že se vlastně jedná o kombinaci dvou přístupů: jeden učí studenty pracovat s realitami, druhý je podporuje zejména v rozvoji podnikatelského myšlení.

Novince velmi fandí i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). „Jsem ráda, že se střední Čechy zařadily po bok vyspělých zahraničních regionů, které účinně využívají digitální technologie pro podporu vzdělávání, rozvíjejí digitální gramotnost žáků a připravují je na uplatnění ve společnosti a na trhu práce,“ chválí. Právě takto má podle ní vypadat odpověď na aktuální výzvy i příležitosti, které je potřeba náležité využít.

Poučení pro další školy

Do budoucna se počítá s tím, že rakovnická průmyslovka bude mentorskou školou pro šíření tohoto typu vzdělávání ve Středočeském kraji. „Předpokládám, že se nám podaří získat vybavení pro digitální laboratoř, kde budeme nový styl práce ukazovat učitelům z dalších škol,“ plánuje ředitel Jirátko. Upozornil současně, že poučení o digitalizaci vzdělávání chce rakovnická průmyslovka zprostředkovávat nejen jiným středním školám, ale i základním. Alespoň těm šesti, s nimiž úzce spolupracuje: čtyřem přímo v Rakovníku a dvěma v blízkém okolí.

Projekt SIC DigiEduLab

* Vychází ze zjištění, že dlouhodobá práce se studenty v digitálních fablabech vede ke zvýšení jejich zájmu o přírodovědné a technické obory, k rozvoji kreativity, logického myšlení, dovednosti řešit problémy a rozvoji podnikavosti



* Středočeský kraj počátkem listopadu přivítá experta z Kanady a hned tři z Mexika; jsou jimi:

- Ben Douek, kanadský lektor se zaměřením na programování a zakladatel technologie robotického setu Robot in a Can;

- Ruy Cervantes, expert na inovační strategie a budování elektronického ekosystému;

- Gustavo Calderón, počítačový inženýr a inovátor vzdělávání;

- Jorge Sanabria, držitel doktorského titulu v oblasti neurovědy, profesor univerzity v Guadalajaře a spoluautor používané metodologie



* Pilotní projekt SIC DigiEduLab, vycházející z mezinárodního programu Digital Fabrication Lab, je součástí tříletého projektu Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji



Zdroj: Středočeské inovační centrum