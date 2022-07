Díly budoucího stroje už jsou podle Handlíkových slov z větší části hotové. V pražských Hodkovičkách je pro Nadační fond letadla Metoda Vlacha vyrábí Petr Tax. V tamní dílně však už základ budoucího letadla nezůstane dlouho. Ke konci léta, zřejmě v září, by měl být převezen do muzea v Mladé Boleslavi, kde se bude během podzimu a počátku zimy dokončovat. Montáž motoru, osazování přístrojů, připojování hadic – to vše by návštěvníci měli mít možnost sledovat přímo během prací.