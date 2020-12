Se zlevňováním benzinu či nafty nepočítejte. Kde natankujete nejlevněji?

Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v posledních týdnech mírně rostou. Tento trend by měl pokračovat minimálně do konce roku. Nejvíce za litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 a nafty zaplatí řidiči na Berounsku, naopak nejlevnějším regionem je Mělnicko. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která průměrné ceny pohonných hmot pravidelně sleduje.

Čerpací stanice, ceny pohonných hmot. Ilustrační foto | Foto: Deník/ Pavel Sonnek

Jen v jediném regionu Středočeského kraje se ve středu prodával litr benzinu Natural 95 za více než devětadvacet korun: na Berounsku. Litr Naturalu 95 tu stál konkrétně průměrných 29,07 korun. Důvod k radosti neměli ani majitelé dieselových motorů. Průměrná cena 28,76 korun za litr byla nejvyšší v rámci kraje. Naopak nejlevněji nakoupili pohonné hmoty řidiči na Mělnicku. Oproti Berounsku se tu litr benzinu prodával o 1,7 korun levněji, nafta pak o 1,75 korun. Ve stanicích technické kontroly odhalil kraj selhání dvou techniků Přečíst článek › Řidiči musí v závěru roku počítat spíše s dalším pozvolným zdražováním. Ve svém komentář to uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom investičních fondů Czech Fund. Za vzrůstající cenou pohonných hmot pak stojí zdražování ropy. „Bezprostředním impulsem pro její zdražování je vnitropolitická situace v USA, kde se republikáni a demokraté včera přiblížili k dohodě na 900miliardovém balíku opatření tlumících ekonomické dopady pandemie koronaviru,“ napsal Lukáš Kovanda s tím, že zmiňovaný balík způsobí prohloubení zadlužení USA, tedy oslabuje dolar, což ovšem tlačí cenu ropy vzhůru. „Vzhůru jí pomáhá také vyhlídka účinného proočkování podstatné části světové populace v příštím roce, které by mělo postupně zajistit návrat chodu ekonomik do běžných kolejí,“ poznamenal ekonom. Manželovi nová hejtmanka krajské auto nepůjčí. To může zaručit Přečíst článek › V minulých sedmi dnech se průměrná cena benzínu Natural 95 zvýšila o osm haléřů na litr a podle nejnovějších údajů společnosti CCS činí 27,94 koruny za litr. Nafta nyní stojí 27,34 haléře za litr, tedy o čtrnáct haléřů více než před týdnem. Nafta je tak nejdražší od začátku září. Region Natural 95 Diesel Benešov 28,70 28,43 Beroun 29,07 28,76 Kladno 28,02 27,31 Kolín 28,59 28,05 Kutná Hora 27,76 27,20 Mělník 27,38 27,01 Ml. Boleslav 28,22 27,55 Nymburk 28,56 28,11 Praha-východ 28,60 28,20 Praha-západ 28,23 27,83 Příbram 28,53 27,87 Rakovník 27,75 27,10 Stř.kraj 28,38 27,91 ČR 27,98 27,39 Zdroj: CCS, jedná se o průměrnou cenu benzinu Natural 95 a dieselu ve středu 16. 12. 2020