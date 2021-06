Komplex zaujme vzhledem, zastoupením materiálů, uspořádáním i zázemím, které nabízí. Získal rovněž ocenění za realizaci veřejného prostoru. Které pozoruhodné budovy, ať už novostavby, nebo rekonstrukce, silniční objekty či například krajinářské úpravy nejvíce zaujmou letos? O tom by příznivci krásné architektury mohli začít uvažovat už koncem příštího týdne.

To už bude zřejmé, které stavby se budou ucházet o přízeň laických pozorovatelů i odborníků v porotě v rámci ročníku 2021. Přihlášky do soutěže, již tradičně vyhlašuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství společně se Středočeským krajem i dalšími partnery, mohou tvůrci staveb, investoři či uživatelé podávat do čtvrtka 10. června.

Mezi spolupořadateli, kteří budou udělovat i vlastní ocenění, nechybí ani profesní organizace architektů stavebních inženýrů či podnikatelů ve stavebnictví. Krajský úřad upozorňuje, že mezi partnery nechybí ani ministerstvo průmyslu a obchodu. Také má udělovat jednu z cen.

Hlavní slovo však stejně jako v minulých ročnících bude mít odborná porota. Porotci všechny přihlášené stavby osobně objedou a posoudí přímo na místě. Doprovází je také filmový štáb. Cílem soutěžní přehlídky je upozornit na hodnotné stavby a blíže představit odborné i laické veřejnosti jak samotné pozoruhodné počiny, tak práci všech, kteří se na jejich vzniku či úpravách podíleli.

Loni získala prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 novostavba Základní školy Amos v Psárech na Praze-západ.