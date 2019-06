Ředitel pražské policie Jan Ptáček po roce končí ve funkci, od července ho nahradí dosavadní šéf dopravních policistů Tomáš Lerch. Na tiskové konferenci to oznámil policejní prezident Jan Švejdar. Ptáček nastoupí na pozici ředitele pardubické krajské policie, kterou dříve zastával Švejdar. Na Lerchovo místo bude vyhlášeno výběrové řízení.

Ředitel pražské policie Jan Ptáček. | Foto: ČTK

Švejdar odmítl, že Ptáčkův odchod souvisí s kauzou Čapí hnízdo, ve které je obviněn mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO). Vyšetřovala ji právě pražská policie, v dubnu předala spis státnímu zástupci s návrhem na obžalobu. "Já jsem u policie 32 let a já si prostě neumím představit, že by někdo z postu ředitele kraje dovedl ovlivnit jakékoli trestní řízení. Trestní řízení je pod dozorem státního zástupce a tím to končí," řekl Švejdar.