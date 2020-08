Požár v městském domově ve Mšeně si minulý týden ve čtvrtek bohužel vyžádal lidský život. Nepřežila klientka, v jejímž pokoji hořelo. Do nemocnice byla odvezena i jedna z ošetřovatelek, která se nadýchala kouře, když se snažila nemohoucí ženě pomoci a dostat ji do bezpečí. Na pokoj přiběhla poté, co na oheň upozornila elektronická požární signalizace. Záchranáři pak ještě ošetřovali tři lehčí zranění z evakuace. Proč začalo hořet, zůstává předmětem šetření, přičemž se čeká na výsledky expertiz. Ve hře zůstávají možnost technické závady polohovacího lůžka napojeného na elektřinu, jež se však nejeví jako příliš pravděpodobná, a zavinění z důvodu nedbalosti; pravděpodobně při kouření.

Zabezpečení se liší

Skutečně to mohlo dopadnout mnohem hůř, i když byl počínající požár díly alarmu zpozorován brzy a také první hasiči, jejichž jednotky se sjely z Mělnicka, Mladoboleslavska i z Libereckého kraje, dorazili velmi rychle. Naštěstí jde o poměrně novou stavbu, dokončenou v roce 2003, respektující moderní protipožární pravidla. Krajský vyšetřovatel příčin požárů Libor Pospíšil Deníku řekl, že významnou roli sehrálo, že objekt má čidla elektronické signalizace všech pokojích, v domově funguje ústředna s trvalou obsluhou, což přineslo okamžitou reakci – a také je každý z pokojů koncipován jako samostatný požární úsek.

Znamená to mimo jiné, že pokoje jsou vybaveny protipožárními dveřmi. Ty brání v šíření nejen plamenům, ale i zplodinám hoření. Kdyby po neúspěšném pokusu o záchranu nezůstaly otevřeny v hořícím pokoji, zřejmě by ani nebyly zakouřeny chodby. Nakonec se však dým dostal i do dalších pokojů; rovněž ty zůstaly otevřené poté, co je opustili jejich obyvatelé.

Podobné vybavení zdaleka není samozřejmostí. U starších staveb stále platí technické podmínky požární ochrany z doby, kdy bylo zahájeno jejich užívání – současná pravidla nelze uplatňovat zpětně – a teprve při větších úpravách se postupuje podle nových norem. „Záleží na každém provozovateli, řekl Deníku Pospíšil. S tím, že podle zkušeností hasičů se zřizovatelé domovů snaží nové prvky doplňovat, ne vždy je to ale snadné. Těžko například dodělávat někde na zámku evakuační výtahy pro imobilní osoby – ale třeba i instalovat zařízení na odvod tepla a kouře.

Desetimiliony na zlepšení

Na zámcích to není snadné, potvrdila ve středu Deníku i středočeská radní pro oblast sociálních věcí Aneta Heřmanová (ČSSD). Právě kraj je významným zřizovatelem domovů seniorů. Nyní právě na zámcích sloužících seniorům nechává montovat požární čidla s bezdrátovým přenosem signálu, protože kvůli ochraně maleb nelze zasekávat vedení do omítky. „Do elektronické signalizace, protipožárních dveří a stěn jsme od roku 2017 investovali 26 milionů korun,“ konstatovala. S tím, že z 59 krajských zařízení je jimi vybaveno 48. „V jedenácti jsou jen v malém rozsahu – a jde vesměs o zámky, kde je problém s instalací,“ řekla Heřmanová. Pochlubila se současně, že dalších 3,6 milionu kraj vynaložil na pořízení záložních zdrojů elektřiny pro šest domovů. „Zvláště takových, které jsou na periferiích obcí a měst,“ poznamenala.

V souvislosti s malérem ve Mšeně Heřmanová také upozornila, že stále platí nabídka krajských domovů městu, jež domov poškozený požárem a jeho hašením provozuje. Několika tamějším seniorům, jejichž pokoje se ještě dávají do pořádku, je možno nabídnout útočiště. Tito klienti byli hned po požáru rozvezeni do nemocnic v Mělníku, Mladé Boleslavi a Mnichově Hradišti, kde našli péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. „Nevíme ale, jak dlouho tam budou moci zůstat – a jak dlouho potrvají opravy v jejich pokojích,“ připomněla krajská radní.

Rady hasičů (nejen) pro seniory

- Vyplatí se pořídit si hlásič požáru, který hlasitým signálem dokáže i probudit uživatele bytu nebo upozornit sousedy

- Samozřejmým vybavením bytu by měl být i vhodný hasicí přístroj

- Je dobré nezapomínat na revize elektrické či plynové instalace a spotřebičů – a pamatovat i na modernizaci rozvodů, jež jsou často staré i desítky let

- Je třeba dodržovat základní bezpečnostní pravidla – a zejména používat zdravý rozum (zvlášť to platí pro kouření nebo nevhodné umisťování svíček; bez dozoru by ale neměl zůstat ani plamen sporáku při vaření)

- Riziko požáru také zvyšuje používání poškozených spotřebičů nebo zařízení zakoupených z nedůvěryhodných zdrojů (zde mohou představovat hrozbu zvláště levné rychlovarné konvice bez řádného atestu)