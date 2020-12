Naznačují to alespoň fotografie, jež v úterý zveřejnil na svém webu středočeský krajský úřad. Společně s informací, že zástupci kraje předávají v těchto dnech dárky pro dětské domovy.

Středočeský kraj zřizuje čtrnáct dětských domovů a pět dětských center. Dohromady v nich žije 601 dítě. S nadělováním začali hejtmanka Petra Pecková (za STAN) a krajský radní pro oblast zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS) předáním dárků v dětských domovech v Sázavě, Benešově, Pyšelích – a také v choceradském dětském centru. „Spojili jsme se s jednotlivými domovy a zjišťovali, jaké dárky by bylo vhodné koupit, co by si děti přály,“ připomněla Pecková.

Už v souvislosti s jednáním krajských radních, kteří rozhodovali uvolnění peněz, kraj připomněl, že konkrétní pozornosti kraj pořídí pro menší děti – zatímco těm větším jsou určeny nákupní poukázky, aby si samy mohly vybrat, jaké přání si splní. „I když jsme měli omezený rozpočet, věřím, že děti budou spokojené,“ poznamenala hejtmanka. S dodatkem, že to nejdůležitější – mámu s tátou – však žádný dárek nenahradí.

Radní Pavlík v úterý připomněl, že vedle dárků přivezli do domovů také dezinfekci a ochranné pomůcky proti šíření koronaviru. „Covid-19 se nevyhýbá ani dětským kolektivům, takže jsme operativně upravovali program naší cesty. Věřím, že až pandemie odezní, budeme mít ještě mnoho příležitostí se s dětmi setkat,“ konstatoval. Připomněl současně, že i při krátkých setkáních se s vedením domovů snaží řešit, co personál aktuálně nejvíc trápí – a hledat cesty, jak by bylo možno pomoci z pražského hejtmanství.

Krajský úřad připomněl, že rozvážení dárků pokračuje ještě během úterky a středy. Pro rozdělení mezi obyvatele domovů radní schválili sto tisíc korun, přičemž krajský úřad připomněl vedle těch již navštívených ještě příspěvkové organizace z Berouna, Kralup nad Vltavou, Mladé Boleslavi, Nového Strašecí, Nymburka, Sedlce-Prčice, Unhoště a Zruče nad Sázavou. „Dárky za dalších 40 tisíc korun dostanou děti z dětských center – v Choceradech, Kladně, Milovicích, Kolíně a Mladé Boleslavi. Celkem jde o 172 dětí ve věku od narození do tří let,“ informoval v úterý.

Kraj tedy letos na vánoční dárky pro děti ve svých dětských domovech a centrech vyčlenil 140 tisíc korun. V průměru tak na potěšení jednoho dítěte vychází 230 korun.