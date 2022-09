Problém odhalit a vyřešit

Ředitel IDSK Zdeněk Šponar potvrzuje, že organizátor veřejné dopravy se na nápor mladých pasažérů cestujících za vzděláním snažil připravit, jak to jen šlo. Někde – například u Kutné Hory – byly spoje na dobu cestování do škol i zpět domů posíleny, jinde se objevila i nová školní linka; to je třeba případ nového spojení Dolních Břežan a Jesenice na Praze-západ.

„Zavedli jsme maximum možných opatření k tomu, aby se začátkem školního roku byl chod integrované dopravy v kraji bezproblémový,“ pochlubil se Šponar. „Samozřejmě se ale může stát, že na některých spojích bude kapacita vozidel na hraně,“ připouští. S ujištěním, že pokud tato situace nastane, organizátor veřejné dopravy zasáhne. „Budeme ji promptně řešit,“ řekl Šponar.

Právě Buchetkou zmiňovaný systém sledování a vyhodnocování kapacit autobusů tomu má pomoci. Zatím nejde o sčítací rámy, které by cestující počítaly při průchodu dveřmi autobusu, o nichž se už delší čas hovoří. Nový úkol dostanou řidiči. IDSK požádala smluvní dopravce, aby hned od 1. září svým šoférům nařídili povinně hlásit přetíženost spojů a případné nenabrání cestujících. „Prostřednictvím palubního počítače ve vozidle, jehož údaje se přenášejí do dispečerského systému PID,“ vysvětlil Buchetka, že informace o problému, který je třeba řešit, budou k dispozici prakticky okamžitě.

V následujícím týdnu, od 5. do 9. září, se navíc uskuteční celokrajská monitorovací akce, do níž se zapojí všichni dostupní pracovníci IDSK. Cílem je sledovat poptávku cestujících po přepravě na vytížených školních spojích,“ vysvětlil náměstek hejtmanky Petr Borecký (STAN), který má v radě kraje na starost právě oblast veřejné dopravy. „Zároveň tím reagujeme na požadavky měst a obcí zajistit bezproblémovou přepravu v prvních dnech školního roku. Nedávno jsme vedení samospráv požádali o informace, kolik žáků do jejich základních škol nastoupí. Respektive, ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět – a jak tedy mají zareagovat dopravci,“ uvedl Borecký. Podle jeho slov tyto údaje pomohly k rozhodnutí, zda (a případně o kolik) posílit vlaky či jak velké autobusy mají vyjet na konkrétní linku. „Jsou to důležité informace, které nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity,“ řekl náměstek hejtmanky.

Průzkumy v září, říjnu i listopadu

Na pondělí 5. září dopoledne se chystá první fáze monitorovací akce, která se zaměří na zjišťování vytížení spojů v přestupních a dojezdových bodech u škol. Závěry budou k dispozici ještě téhož dne. Od 6. do 9. září pak budou pracovníci IDSK projíždět jednotlivé linky, aby osobně posoudili obsazenost vozidel. Během října a listopadu se pak uskuteční velkoplošný průzkum dopravní obslužnosti a kapacitního vytížení jednotlivých linek, na němž se bude podílet i pražský organizátor integrované dopravy Ropid.