Školy sice zavřely, avšak desítky dětí tam chodí

Třináct škol zůstává ve středních Čechách otevřených i v době, kdy se plošně neučí v rámci opatření majících zabránit šíření nového typu koronaviru. Pedagogové se starají o školáky i předškoláky, o děti od tří do deseti let, jejichž rodiče s nimi nemohou zůstat doma. Zapojení do práce je v jejich případech nezbytné - působí totiž v rámci složek integrovaného záchranného systému.

Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock