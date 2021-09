"Za ČsOL Kladno se zúčastnilo 16 členů a mezi nimi i loňská vítězka Miroslava Čížková, která reprezentovala kladenskou jednotu a stala se Babičkou roku 2020 Středočeského kraje. Do soutěže se zapojíme i příští rok, kandidátku máme již vybranou," uzavřela Eva Armeanová.

O hudební vystoupení se postaralo duo Kamélie a Vladimír Hron, který celým večer i provázel. Středočeský radní Pavel Pavlík následně vyhlásil nejstarší Babičku, a to paní Danuši Dudkovou ze Smečna. Následovalo vyhlášení Babičky sympatie a tou se stala Jaroslava Rockenschaubová z Nového Strašecí, o té hlasováním rozhodli přítomní fandící diváci.

Prestižní soutěž Babička roku Středočeského kraje se uskutečnila ve středu 8. září v Městském divadle Slaný. Do soutěže bylo přihlášeno celkem deset babiček ve věku nad 65 let z celého regionu. Bronz si odnesla Eva Vaňková z Kutné Hory.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.