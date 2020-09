Možnost ušetřit při placení za vybrané služby z oblasti volnočasových aktivit nebo i zboží pět procent i víc; někdy dokonce až padesát. To nabízejí speciální „pasy pro aktivní život“ určené seniorům (či přesněji: lidem ve věku nad 55 let) a rodinám s dětmi, které lze nyní využít ve dvanácti krajích.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jaroslav Pich

Původní myšlenka vznikla na jihu Moravy, odkud se specializované slevové kartičky rozšířily do dalších oblastí republiky. I do středních Čech, které se letos připojily ve zkušebním režimu. O tom, že to tak zůstane i v příštím roce, rozhodli středočeští radní. Jako příspěvek do projektů rodinných a seniorských pasů vyčlenili bezmála tři a tři čtvrtě milionu korun. S tím, že tyto peníze poslouží jak k podpoře samotných držitelů pasů, tak malých a středních podnikatelů – i celé oblasti cestovního ruchu.