Pánek tedy postupuje do druhého kola. Nyní se bude snažit získat odpovědi na vše, co ho zajímá, zasláním písemných dotazů konkrétním politikům z koalice vládnoucí kraji. Zřejmě osloví hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou a radního pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví Roberta Bezděka (oba ANO).

„Vůbec netvrdím, že byl porušen zákon, ale chtěl bych slyšet vysvětlení okolností, které se mi zdají podivné,“ řekl Deníku. Nově by rád znal také přesné zdůvodnění kontrol, jestliže se hejtmanka Jermanová v úterý vyjádřila do médií o záznamech z bezpečnostních kamer zachycujících před rokem v prostorách krajského úřadu pohyb maskovaných osob – k čemuž policie nic nevyšetřila a případ skončil odložením. (Deník v minulosti informoval o podezření z pokusu o vykradení některých kanceláří, a to včetně pracoviště volených radních.)

Kolegy v zastupitelstvu Pánek upozorňoval na nezvyklé množství bezpečnostních prohlídek – přes třicet kontrolovaných kanceláří je podle jeho slov desetkrát víc, než je běžné v jiných krajích – a na to, že když na základě výsledků soutěže kraj vybral dvě firmy, zakázky byly zadány té dražší z nich: s cenou prohlídky 700 Kč za metr čtvereční, když konkurence byla o dvě stovky levnější. Podle jeho slov tak bylo možno práce pořídit zhruba o 400 tisíc korun levněji. Pochybnosti navíc vyjadřoval kolem oprávnění dodavatele prací k objednané činnosti – s odkazem na koncesovanou živnost. „Možná koncese potřeba není – ale je to divné,“ míní.

Nikdo na to během jednání zastupitelů nereagoval – na rozdíl od jeho dalšího podnětu k opravě silnice II. třídy na Benešovsku. Aby se tohle téma dodatečně stalo jedním z bodů programu, sice také neprosadil (v tomto případě hlasování dopadlo v poměru 26-19-16), nicméně radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) se k věci vyjadřoval. Vysvětloval, že nynější stav komunikace je důsledkem vlivů zimy, přičemž v minulosti s uplatněním stejné technologie recyklace na místě za tepla nebyly problémy – a ujistil, že věc se řeší v reklamačním řízení už od dokončení prací na sklonku podzimu.

Vysvětlení krajského úřadu k Pánkovým výtkám kolem prověřování odposlechů, jež se objevily v médiích už před jednáním zastupitelů, získal Deník již v závěru uplynulého týdne. Podle vyjádření zástupce ředitele krajského úřadu pro veřejné služby Jindřicha Schenka a vedoucího odboru bezpečnostního ředitele Marka Najmana kontroly zaměřené proti odposlechům souvisely s loňskou částečnou rekonstrukcí systémů technické ochrany prováděnou i v chráněných prostorách. Prohlídky byly potřebné k obnově předepsaného zabezpečení těchto prostor. „Byly prováděny za účelem opětovného uvedení do příslušných režimů,“ uvedl Schenk.

Ze čtyř firem přihlášených do výběrového řízení (s jediným kritériem hodnocení v podobě ceny bezpečnostní prohlídky za metr čtvereční) vybral kraj dvě vítězné; dvě proto, aby existovalo náhradní řešení, pokud by některý z dodavatelů nemohl službu zajistit. Propočty možných úspor plynoucí z dalších nabídek obsažených v takzvaných rámcových smlouvách jsou podle krajského úřadu nesmyslné, jestliže kraj objednal a zaplatil jediný úkon: bezpečnostní prohlídku určených prostor. „Prohlídky dle uzavřené platné smlouvy provedla firma S.I.T. za cenu 700 korun za metr čtvereční, protože druhá společnost prohlídky odmítla realizovat z důvodu nedostatečných kapacit, které by ohrozily kvalitu činnosti. Tato fakta lze jednoduše prokázat dokumenty,“ konstatoval Najman.

V souvislosti s cenou zakázky pak krajský úřad odmítá Pánkovo upozornění na firmu Páté konkurzní a detektivní družstvo, personálně propojenou se společností S.I.T. a nabízející obdobné služby, již podle zastupitelova přesvědčení mohli úředníci také oslovit k jednání o ceně. Takový postup je však podle úřadu vyloučený: oslovení jakékoli společnosti by bylo porušením zákona o veřejných zakázkách. Kraj vyhlásil veřejnou soutěž garantující transparentnost a nejvýhodnější dostupnou cenu – a spekulovat o cenách subjektů, které se do soutěže nepřihlásily, nemá smysl. S tím však Pánek nesouhlasí: u veřejných zakázek malého rozsahu (v případě služeb do objemu dvou milionů korun) je běžné.

Deníku dále řekl, že ani jedna z vítězných firem „neměla nabídku v pořádku“ – bylo prý třeba doplňovat seznam dřívějších zakázek. Především však kroutí hlavou nad informacemi, které se k němu dostávají z hejtmanství oklikou přes média. „Už to bylo několik verzí. Nejdřív to bylo, že jsem něco špatně spočítal a smlouva, z níž jsem vycházel, není platná. Pak že je vše v režimu tajné a k výsledkům prohlídek nelze nic říci. A teď je tu vyjádření paní hejtmanky v rozhovoru pro Seznam zprávy, že se v budově pohybovali tři neznámí muži v kapucích. Na zastupitelstvu přitom k tomu nepadlo ani slovo,“ durdí se Pánek.

Své pochybnosti o zakázce na kontrolu proti odposlechům i okolnostem, které ji provázely, nechce nechat usnout. Zatím trvá na svých hodnoceních vyjadřovaných takovými slovy jako „drahé“, „podivné“, „nelogické“ – či dokonce „smyšlené“. „Chápal bych, pokud by si hejtmanka nechala prohlédnout kancelář, ale nerozumím tomu rozsahu. A pokud existovalo podezření na montáž odposlechu, měl kraj požádat o prohlídku policii; ta to dělá zdarma,“ řekl Pánek Deníku.

K odpovědím na své otázky nyní vyzve vedení kraje písemně. „Budu se ptát, co se vlastně stalo – a žádat, ať vše prověří finanční výbor zastupitelstva,“ konstatoval. S odkazem na výbor, jehož je sám členem.